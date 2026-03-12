安藤優子、政治家と記者の“数十年前”やり取り明かす「日常茶飯事」「悪気全然ないんですよ」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。数十年前の政治家と記者のやり取りを明かした。
【写真】「イケイケギャル」「知的で美しい」20歳の写真を公開した安藤優子
この日は、3月8日が「国際女性デー」であることにちなみ、女性の社会進出を阻む“ガラスの天井”をテーマにトークが展開された。安藤は、約40年前に報道の仕事に就いた当時を振り返り、「男一色でした」と説明。「なんで女性がニュースやるんだよ。政治・経済を語るのは男たちなんだよ」と言われたと話した。
政治の世界についても「はっきりしている」とし、「記者と派閥のボスが懇談する。記者コンっていうんですけど、『はい、ここから女の人出てって』って言われるんです」と説明。スタジオに驚きの声が上がった。続けて「つまり、女の記者はその時代はいないわけですよ」「日常茶飯事」「悪気全然ないんですよ」と加えた。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也（55）から、「それで、安藤さんは出ていってたんですか？」と聞かれ、「いやいやいやって。『私記者なんですけど？』って」と説明。「残りました」と当時を振り返った。
