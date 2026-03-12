3月・4月は出会いと別れの季節。歓送迎会もたくさん開かれるシーズンです。その影で、「お酒を飲む人が得をして、飲めない人は損をする」との嘆きも。“割り勘負け”の実態を見ていきましょう。

酒を飲めないだけで損。30代会社員が愚痴る不公平

都内の小さな老舗メーカーに勤めるBさん（34歳）は、結婚3年目。昨年、第一子が生まれました。

年収は520万円。もう少し上がれば……。転職が頭をかすめながらも、まだ子どもが小さく、妻もパートに復帰したて。しばらくは、この会社で働こうと決めています。しかし、そんなBさんの決意を削ぐのが、会社関係の飲み会です。

Bさんはお酒が飲めません。体質的に弱く、飲んだとたんに体中が赤く・かゆくなり、気持ち悪くなります。

「酒が飲めないことで、どれだけ損してきたか」

Bさんの会社は、令和の時代にいまだ“飲みニケーション”文化が色濃く残っています。酒を飲み、場を盛り上げ、上司の隣に座る。そんな社員が、するりと上司の懐に入り込んでいくように見えるといいます。

「くだらないと思います。でも、評価に影響していないと言い切れない空気がある」 と断りきれず、月に1回は参加するといいます。

お酒を飲まないBさんは、飲み会でソフトドリンクを選びます。料理は口にしますが、人より食べるタイプでもありません。その一方で、会社の面々は酒豪揃いです。

「酒だといくらでも飲めるという人、多いですよね。こっちがコーラ2杯で十分なのに、ビールだワインだ日本酒だと飲み続けて、10杯以上飲む人も。だから飲み放題コースになることが多いんですが、それを付ける時点で、飲まない人にとっては割に合わない。人が飲んだ酒代まで払っているようなもの。飲まない人への気遣い？ それをすると計算が面倒になるからでしょうね、一切ありません」

独身の頃は、多少の“割り勘負け”があっても、しょうがないと思えたといいます。しかし、結婚して子どもが生まれると感覚は変わりました。

「家に帰れば、妻はワンオペで子どもを見ています。飲み会に行くだけでも気を遣うのに、酒も飲まずに6,000円。年7万円以上。正直むなしくなります」

“割り勘負け”の実態

株式会社リクルート・ホットペッパーグルメ外食総研による「お酒を飲む人、飲まない人の意識調査（2025年）」によると、お酒を飲まない人のうち“割り勘負け”を感じたことがあると答えた人の割合は全体の15.7％でした。

アルコールでも種類によって価格が大きく変わりますが、一般的にソフトドリンクより高め。一方、ソフトドリンク（お茶やジュース）は価格差は少なめ。また、個人差はありますが、ソフトドリンクの場合、お酒ほど量を飲まない人が多いのも特徴です。

「損した感」が強い理由は、単なる金額差だけではありません。酒が入った人たちの笑い声はどんどん大きくなりますが、お酒を飲まないため自分は冷静で盛り上がれない。そもそも“割り勘要員”として声をかけられている感もあり、心理的負担と経済的負担が同時に発生することもあるといいます。

送別会や歓迎会シーズン「春は憂鬱」

3月から4月にかけては、送別会や歓迎会が続く季節です。Bさんも、月1回の飲み会のほか、送別会が2件。来月も新人歓迎会に参加する予定だといいます。

「春先は毎年しんどい。嫌いな季節です。送別会はプレゼント代も徴収されるので、今月と来月はおこづかい空っぽですよ。今の時代、“アルハラ”に気を使って、こういう会が一切ない会社もあるそうじゃないですか。転職するなら、そういうところを選びたいですね」