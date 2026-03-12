ＤｅＮＡ・藤浪　開幕ローテへ不安　３回２／３を４失点、制球難克服できず　相川監督「まだ彼本来の球ではない」

「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）

苦しみながら打者と対峙した。ＤｅＮＡ・藤浪は３回２／３を５安打４失点（自責２）、２四球。前回登板の５日の中日戦では２回１失点、５四死球と乱れただけに、課題克服が期待されたが、不本意な内容に悔しさをにじませた。

「考えすぎるところがあるので。リズムとかタイミングが悪い中で投げていた感じだった」。初回、先頭の秋山に三塁内野安打を許すと、続く勝田にはボールが先行し四球。ドラフト１位・平川に右前適時打を浴び先制されるなど、立ち上がりから２失点した。

直球の走りがいまひとつの中、「きょう何とか持たせてくれたのはカットボール」と悪いなりの対応力でしのいだが、四回途中、球数が８０球となったところで降板。相川監督は「まだ彼本来の球ではないかなというのは、正直感じた。もっと強い球であったり、腕の振りも」と評した。

今後の登板については「これから考えるというところになります」と指揮官。開幕ローテ入りを狙う右腕にとって、不安の残るマウンドとなった。