長期休養を報じられていた女優の長澤まさみ（３８）が１３日に都内で開催される「第４９回日本アカデミー賞」授賞式に予定通り、出席することが分かった。正月の結婚発表後、公の場に登場するのはこれが初めて。壇上で何を語るか注目される。

長澤は「ドールハウス」で優秀主演女優賞を受賞。同賞には他にも北川景子が「ナイトフラワー」で、倍賞千恵子が「ＴＯＫＹＯタクシー」で、広瀬すずが「遠い山なみの光」で、松たか子が「ファーストキス １ＳＴ ＫＩＳＳ」で選ばれている。この５人から１人が最優秀主演女優賞の栄誉に浴する。

長澤は１月１日、「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」（２０２４年）で監督の一人だった福永壮志監督（４３）との結婚を電撃発表。新婚ホヤホヤだ。

同作シーズン２の撮影は１月、カナダで開始され、福永監督も現地にいるとみられる。長澤を巡っては１月に一部で、同作シーズン２のキャストとしてではなく福永監督に寄り添いたいとして当地に向かい、長期休養すると報じられた。長期休養はいつからか、期間はどのくらいかなどは触れられなかった。カナダ滞在説は芸能界でも驚きをもって受け止められていた。

実際に１月１日の結婚発表後、公の場に姿を現しておらず、今月１３日に都内で開催されるアカデミー賞授賞式が初になる。当日は左手薬指にも注目が集まる。

長澤は２月、３８８万のフォロワーを抱えるインスタグラムのストーリーズにスマホを手にした自撮り写真を投稿。その左手薬指には指輪がキラリと光っていた。タレントは結婚後、左手薬指に指輪をして公の場に来場することがあり、長澤もそれにならうかもしれない。

アカデミー賞授賞式では例年、優秀賞に選ばれた俳優、女優がトークする場面がある。

「長澤さんはノリがいいですからね。バラエティー番組にもたびたび出演し、リップサービスで視聴者を楽しませています。アカデミー賞授賞式で他の受賞者、司会者とのトークで結婚について触れれば盛り上がると思います」（芸能関係者）

今年の授賞式の司会は、フリーアナウンサーの羽鳥慎一と前年の最優秀主演女優賞の河合優実が務める。

長澤は最優秀主演女優賞を手にし、カナダへ渡るか――。