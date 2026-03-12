NY株式11日（NY時間15:35）（日本時間04:35）
ダウ平均　　　47397.12（-309.39　-0.65%）
ナスダック　　　22690.43（-6.67　-0.03%）
CME日経平均先物　54520（大証終比：-680　-1.25%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10353.77（-58.47　-0.56%）
独DAX　 23640.03（-328.60　-1.37%）
仏CAC40　 8041.81（-15.55　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.634（+0.044）
10年債　 　4.208（+0.053）
30年債　 　4.859（+0.069）
期待インフレ率　 　2.380（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.932（+0.096）
英　国　　4.686（+0.132）
カナダ　　3.477（+0.077）
豪　州　　4.850（+0.003）
日　本　　2.163（-0.007）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝87.67（+4.22　+5.06%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5182.50（-59.60　-1.14%）

ビットコイン（ドル）
70738.75（+489.23　+0.70%）
（円建・参考値）
1124万3217円（+77758　+0.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ