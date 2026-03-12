ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３０９ドル安 シカゴ日経平均先物は５万４５２０円
NY株式11日（NY時間15:35）（日本時間04:35）
ダウ平均 47397.12（-309.39 -0.65%）
ナスダック 22690.43（-6.67 -0.03%）
CME日経平均先物 54520（大証終比：-680 -1.25%）
欧州株式11日終値
英FT100 10353.77（-58.47 -0.56%）
独DAX 23640.03（-328.60 -1.37%）
仏CAC40 8041.81（-15.55 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.634（+0.044）
10年債 4.208（+0.053）
30年債 4.859（+0.069）
期待インフレ率 2.380（+0.029）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.932（+0.096）
英 国 4.686（+0.132）
カナダ 3.477（+0.077）
豪 州 4.850（+0.003）
日 本 2.163（-0.007）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝87.67（+4.22 +5.06%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5182.50（-59.60 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
70738.75（+489.23 +0.70%）
（円建・参考値）
1124万3217円（+77758 +0.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
