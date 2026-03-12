【経済指標】

＊米消費者物価指数（CPI）（2月）21:30

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）

結果 2.4％

予想 2.4％ 前回 2.4％（前年比）

結果 0.2％

予想 0.2％ 前回 0.3％（コア・前月比）

結果 2.5％

予想 2.5％ 前回 2.5％（コア・前年比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 +382.4万（4億4310万）

ガソリン -365.4万（2億4948万）

留出油 -134.9万（1億1943万）

（クッシング地区）

原油 +11.7万（2658万）

（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.217％（WI：4.210％）

応札倍率 2.45倍（前回：2.39倍）



＊トランプ大統領

・（イランについて）必要ならさらに多くの標的を攻撃可能。

・イランには除去可能なものを残している。

・米国の攻撃でイランの機雷敷設艦はほぼ全滅。

・イラン支援の国内テロ攻撃は懸念していない。

・（スペインについて）協力していない。



＊２月の米財政赤字、３０７５億ドル

米財務省が２月の米財政収支を発表し、財政赤字は３０７５億ドルとなり、予想（３１００億ドルの赤字）をやや下回った。



＊シュナーベルＥＣＢ専務理事

・金融政策は適切な水準を維持。

・インフレ上昇リスクに要警戒。

・エネルギー価格ショックの持続性を注視すべき。

外部サイト