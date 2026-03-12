ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊米消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）
結果 2.4％
予想 2.4％ 前回 2.4％（前年比）
結果 0.2％
予想 0.2％ 前回 0.3％（コア・前月比）
結果 2.5％
予想 2.5％ 前回 2.5％（コア・前年比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 +382.4万（4億4310万）
ガソリン -365.4万（2億4948万）
留出油 -134.9万（1億1943万）
（クッシング地区）
原油 +11.7万（2658万）
（）は在庫総量
【発言・ニュース】
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り 4.217％（WI：4.210％）
応札倍率 2.45倍（前回：2.39倍）
＊トランプ大統領
・（イランについて）必要ならさらに多くの標的を攻撃可能。
・イランには除去可能なものを残している。
・米国の攻撃でイランの機雷敷設艦はほぼ全滅。
・イラン支援の国内テロ攻撃は懸念していない。
・（スペインについて）協力していない。
＊２月の米財政赤字、３０７５億ドル
米財務省が２月の米財政収支を発表し、財政赤字は３０７５億ドルとなり、予想（３１００億ドルの赤字）をやや下回った。
＊シュナーベルＥＣＢ専務理事
・金融政策は適切な水準を維持。
・インフレ上昇リスクに要警戒。
・エネルギー価格ショックの持続性を注視すべき。
