【経済指標】
＊米消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
結果　0.3％
予想　0.3％　前回　0.2％（前月比）
結果　2.4％
予想　2.4％　前回　2.4％（前年比）
結果　0.2％
予想　0.2％　前回　0.3％（コア・前月比）
結果　2.5％
予想　2.5％　前回　2.5％（コア・前年比）

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油　+382.4万（4億4310万）
ガソリン　-365.4万（2億4948万）
留出油 　-134.9万（1億1943万）
（クッシング地区）
原油　+11.7万（2658万）
（）は在庫総量

【発言・ニュース】
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り　4.217％（WI：4.210％）
応札倍率　　　　2.45倍（前回：2.39倍）

＊トランプ大統領
・（イランについて）必要ならさらに多くの標的を攻撃可能。
・イランには除去可能なものを残している。
・米国の攻撃でイランの機雷敷設艦はほぼ全滅。
・イラン支援の国内テロ攻撃は懸念していない。
・（スペインについて）協力していない。

＊２月の米財政赤字、３０７５億ドル
　米財務省が２月の米財政収支を発表し、財政赤字は３０７５億ドルとなり、予想（３１００億ドルの赤字）をやや下回った。

＊シュナーベルＥＣＢ専務理事
・金融政策は適切な水準を維持。
・インフレ上昇リスクに要警戒。
・エネルギー価格ショックの持続性を注視すべき。