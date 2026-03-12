◆オープン戦 ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）

制球が定まらない投手陣に嘆き節だ。６人のリレーで計１１四死球。試合後の阿部監督は「いいところを探すのが難しいよね。どういう心境でマウンドに行っているのか僕が聞きたい。競争している中でね」とアピール不足を残念そうに振り返った。オープン戦１５失点は球団２５年ぶりの屈辱となった。

先発ウィットリーは３四死球５失点で１回降板。２番手・松浦は２死から連続四球の後、山川に３ランを浴びた。３番手の田和も死球絡みで２失点。３回３失点の戸郷は１四球、田中瑛は２四球を出しながら無失点で粘ったが、中川は四球の後に２ランを浴びた。

敵地みずほペイペイドームは３万９７２８人の大観衆。「今日も満員御礼だって。もうちょっと恥ずかしいと思わないとね。それを指導している俺が悪いんだけど」。思い通りの結果には、ほど遠い内容だった。この試合を含め開幕までのオープン戦は９試合。チャンスが限られてくる中で、必死な姿を期待していたが、高評価できるポイントが見つからなかった。

投手は２月のキャンプから「ストライクゾーン内での勝負」をテーマに練習を重ねてきた。阿部監督は就任１年目から「困ったらど真ん中」を掲げる。「バッテリーとか、選手間でもっと話し合って。僕がどやしたってしょうがないから。個々でしっかり反省して、同じことをやらないことを徹底してほしいなと思います」。チーム全体で教訓としてネジを巻き直すことを求めた。（片岡 優帆）