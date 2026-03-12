「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

あるぞ開幕１軍！！途中出場した阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が七回に“甲子園初打点”となる２点適時三塁打を放った。３日のＷＢＣ日本代表強化試合（京セラ）、８日のオープン戦・巨人戦（甲子園）に続く一打。塁上では、筑波大時代から披露している「Ｔポーズ」を決め、聖地を盛り上げた。中堅守備でも好プレーを見せて走攻守で存在感を発揮。ルーキーの躍動もあり、チームはオープン戦の首位タイに浮上した。

無我夢中だった。右中間へ打球が抜けていくと、一気に加速し三塁へヘッドスライディング。大歓声の中、ベンチに笑顔の仲間が見えた。「先輩方もやってくださってたので、やるしかないなと」。ＷＢＣ日本代表で話題の「お茶点（た）てポーズ」ならぬ、岡城流の「Ｔポーズ」を披露。ドラ３ルーキーが、またしても強心臓を見せた。

１点リードの七回、１死二、三塁で迎えた第２打席だ。「前の打席は低めの変化球を振らされて併殺打になったので、気持ちゾーンを上げて」。昨季７勝のローテーション投手・渡辺の甘く入ったスライダーを捉え、右中間真っ二つの２点適時三塁打。「しっかりタイミングが取れてたので、うまく対応できた」と充実の表情を浮かべた。

入団会見の際に宣言していた「Ｔポーズ」も早速さく裂させた。筑波大時代から安打を放った際にチームで披露していたもので、大学名の頭文字を腕で表現。タイガースも「Ｔ」が頭文字のため、プロでも踏襲することを熱望していた。ナインと一緒にポーズを決め「同学年の前川右京が広めてくれた」と笑顔。「明るくなる一つの要素であればいいなと思います」とチームを活気づけるパフォーマンスとして浸透を願った。

１軍合流後、３日の侍ジャパン戦では八回に左前適時打を放ち、８日にはオープン戦ながら「伝統の一戦」で甲子園初安打。大舞台での勝負強さを示しているが、この日の一撃も含めいずれも初球を捉えたものだ。「初球を見逃して劣勢になっていくより、しっかり振って合わせていくのが自分のスタイル。それが貫けた」と納得顔。一方で「状態が悪くなった時に、どうやっていくかがプロではすごい大事だと思っている」と気を引き締めた。

出場直後の五回の守備では、右中間手前へポトリと落ちそうな飛球をダイビングキャッチ。右翼・高寺も間近まで打球を追ってきており「周りがちょっと見えてなかった」と反省しつつ、「しっかり取り切れたこと、思い切って突っ込んで行けたことは良かった」と守りでもアピールした。

同学年の中川、前川らが左翼の定位置争いを繰り広げている中で、「自分のウリは走攻守すべて。役割を理解した上で、アピールしていけたら」と岡城。目標とする「今季中のスタメン出場」へ、プロ１年目から一気にトップスピードに乗る。

【岡城快生（おかしろ・かいせい）】

◆生年月日 ２００３年６月２３日生まれ。岡山県岡山市出身

◆サイズ １８３センチ、８３キロ

◆投打 右投げ右打ち

◆球歴 吉備小１年から岡山庭瀬シャークスで野球を始め、吉備中では軟式野球部に所属。岡山一宮では１年秋からベンチ入り。筑波大では２年春にリーグ戦初出場。

◆５０メートル走 筑波大３年冬に選出された大学日本代表候補合宿で参加選手トップの５秒８２を記録。

◆遠投 １１５メートル

◆趣味 ギター。十八番は菅田将暉の「さよならエレジー」

◆特技 けん玉

◆座右の銘 「賽（さい）は投げられた」（古代ローマの将軍・カエサルの言葉。一度決断して行動したことは最後までやり遂げるという意味）

◆秀才 県立進学校・岡山一宮から一般入試で筑波大へ。「虎風荘」入寮時に英和辞典を持参。