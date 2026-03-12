「春季教育リーグ、阪神１−０オリックス」（１１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

開幕ローテ争い真っただ中の阪神・伊藤将が粘りの投球で４回無失点に抑えた。１月の自主トレ期間から計４００球を投げ込むなど、“超速仕上げ”で磨いてきた直球に手応えをにじませた。

三者凡退は一度もなかったが、粘り強くスコアボードに「０」を並べ続けた。「ストレートでファウルを取れていたんで良かった。低く丁寧に投げられたんじゃないかと思います」。持ち味を生かした投球に、充実の表情を見せた。１−０の四回には味方の失策も絡み、１死三塁と同点のピンチを背負うも、来田をツーシームで空振り三振。続く渡部は１３７キロの直球でバットをへし折り、遊ゴロで見事にピンチを脱出した。平田２軍監督も「三振を取ってほしいっちゅう場面で取れる。いい粘りを見せてくれた」と、投球術を評価した。

この日、オープン戦で先発した新外国人のラグズデールらと開幕ローテ５、６番手を争う左腕。「開幕まで投げられても２、３試合。その中でしっかりアピールできたら」と視線を次に向けた。この日の投球同様、粘り強く熾烈（しれつ）な競争を勝ち抜く。