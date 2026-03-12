「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

底冷えする寒さの甲子園でも、グラウンドには確かな熱があった。阪神は先発のラグズデール以降、椎葉、津田、工藤とつなぎ、左腕・桐敷を挟んで九回は木下が登板。セーブシチュエーションで２安打も、必死に粘って無失点で試合を締めた。課題とする中継ぎ右腕の台頭。争いは激しさを増す。

１０日から工藤、椎葉、津田が甲子園に合流。まずは椎葉が五回に登板した。オープン戦２試合目。１４６キロの直球で石井のバットを折るなど、直球主体の投球で三者凡退に抑えた。続く六回は津田。オープン戦初登板の右腕は、パドレス・松井との合同トレで習得したフォークなども使った。

「追い込んでから高さが甘かったり、課題はあるけど抑えられてよかった。平均球速１５０キロというのは課題にしていきたい」。“新鮮力”２人の好投に、宜野座キャンプ組の工藤、木下も刺激を受けた。七回、連投の工藤は４番・ネビン、桑原から連続奪三振。直球主体から一点、カナリオはカットボールを多投し中飛に抑えて無失点だ。

一気ブレークを期待する藤川監督は「抜ける時は目立つんです」と台頭を待つ。３点リードの九回、マウンドには木下を送った。２安打を許しながら最速１５６キロの直球で３奪三振。登板後は「途中、１点差で…ヤバいと思って。緊張しますよ」と、ホッとした表情で収穫を語った。火花散るポスト・石井の座。チャンスをつかむべく、若虎が牙を研ぎ澄ましている。