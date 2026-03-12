「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

併殺の完成を見届けると、力強くグラブをたたいて感情を表した。甲子園での初登板初先発に臨んだ阪神・ラグズデールは、４回３安打１失点。６三振を奪い「全体的にいい内容。楽しめて良かった。これから、この雰囲気の中で投げられると思うと本当にうれしい」と笑顔で振り返った。

初回１死から山村、渡部を連続三振。二回は１死一塁でカナリオを二ゴロ併殺に料理して、ピンチの芽を摘んだ。最速１５３キロの速球にカーブ、カットボールを織り交ぜるスタイル。打者１５人中７人に対して３球以内に追い込むなど、主導権を握る場面も目立った。

それと同時に課題も出た。四回は無死一塁からの二盗を契機に、ネビンの左前適時打で１点を献上。その後も二盗を決められ、三回と合わせて計３盗塁を許した。

ただ、開幕前に修正点が明確になったことが収穫と言える。「走られることが分かったという意味では、前向きに捉えたい。見つかった課題を次までに克服するのが、いい選手のすること。それを心がけたい」と改善に意欲を示した新助っ人。貪欲な姿勢を崩さず、日本野球への適応を図る。