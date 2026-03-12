©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにオズワルドを迎え、芸人がニッチな大好物を極める「ニッポンの社長・辻の痺れるホアジャオグルメが食べたい！」と、しずる・純があの漫才レジェンドと真剣トークをくり広げる「劇場合間メシ」をテーマにお届けする。

ニッポンの社長・辻の痺れるホアジャオグルメが食べたい！」は、ニッポンの社長の辻が大好きな「ホアジャオ(花椒)」を使った絶品メニューをひたすら味わうグルメロケ！ 花椒とは、四川料理には欠かせない中国原産のスパイス。痺れるような辛さとさわやかな香りが特徴で、担々麺や麻婆豆腐をきっかけにハマったという辻は、今や立ち食いうどんにもこっそりかけるほど花椒の虜（とりこ）らしい。そこで今回は、進行役を務める相方・ケツの案内で、花椒グルメが自慢の大阪の名店へ！ 料理人がセンスとアイデアを駆使した花椒料理を味わうほか、辻のために作られたメニューにない花椒グルメ“辻スペシャル”を堪能する。

1軒目は、大阪きってのグルメ激戦区・福島で人気の中華料理店。定番のパイナップルではなく、なんとイチゴが入った酢豚など、オリジナリティあふれる創作中華が評判で、多くの著名人もお忍びで訪れているという。そんなこちらの花椒グルメは「麻婆豆腐」。花椒を使うメニューとしては定番だが、辻に負けず劣らず花椒を愛する店長が作る麻婆豆腐はひと味もふた味も違っていて…。「花椒好きとしてはもう最高！」と辻をうならせた究極の麻婆豆腐とは？ さらに、“辻スペシャル”には、中華ではないおなじみの家庭料理に、あえて花椒を合わせた斬新な一品が登場。未体験の味わいに「これは新しい料理！」と辻も大興奮！

2軒目は、堺市にあるスイーツのお店。スパイス好きの店主が独自にブレンドしたスパイスに、旬の食材を組み合わせた焼き菓子が評判という。名物メニューは、アフタヌーンティーのお供として最近注目されているスパイシーなケーキ。「スイーツに花椒？マジで食べたことないですね」と興味津々の辻を、濃厚な甘さと痺れのハーモニーが襲う!?

3軒目にやってきたのは、西大橋にあるスパイスカレーの名店。スパイスの魔術師と呼ばれる店主が腕を振るう、「飲み物みたいに食べる」というユニークな花椒メニューに「衝撃ですわ！」と辻がハートを鷲づかみにされる!? さらに、口の中で花椒が「弾ける」刺激的な“辻スペシャル”も登場する！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。



