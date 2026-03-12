「オープン戦、楽天１−３日本ハム」（１１日、草薙総合運動場硬式野球場）

投げっぷりのいい投球で、開幕ローテへ一歩前進した。楽天ドラフト１位の藤原（花園大）が先発し、５回２安打無失点、４奪三振の好投。最速１５３キロの直球を主体に、スライダー、スプリット、カーブも交えて日本ハム打線を封じた。

上々の結果。だが、内容には不満を漏らした。「初球ボールが多かったですし、四球も３つ出してしまった。先頭であったり足の速いランナーに簡単に四球を出してるようじゃ。反省のほうが大きい」と課題を口にした。

三木監督は「真っすぐもなかなか前に弾かれないし、曲がり球もワンバンしてても手を出してくる。質がいい」と評価。ローテ入りには「次回良かったら１軍のところで投げてもらう可能性はあるし、将来見据えてとか、いろんな部分もあると思う」と慎重な口ぶり。「未完成だけど、伸び代が多くある投手」と将来性にも期待をかける。藤原は「もっといいピッチングをしてシーズン中に“藤原か”って嫌な印象を付けられるぐらいの投球ができたら良かった。そこは足りなかった」と言う。他を圧倒する存在になってみせる。