4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』のヒロイン役を仁村紗和が務めることが発表された。

参考：“予想を大きく超えてきた”北川景子の芝居 『あなたを奪ったその日から』制作陣が語る秘話

本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊が主演を務める。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）の川粼いづみが手がける。

志尊が演じるのは、幼い頃に両親を失くし、韓国有数の財閥の養子となった日本人青年のキム・ミンソク（青木照）。後継者と目され活躍していたが、養父の死後に失脚。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながら23年ぶりにやってきた日本で、医師・桃子と出会い、互いに惹かれ合っていく。

仁村が演じる桃子は、町の小さな診療所で働く医師。明るく前向きな性格で、困っている人がいればすぐに気づいて寄り添う優しさと強さを併せ持つ女性だ。東京に到着したミンソクが韓国人旅行者を助けたことをきっかけに運命的な出会いを果たす2人。実は子どもの頃に出会っていたことには気づかないまま、桃子はミンソクの飾らない人柄に次第に惹かれていく。仁村は初挑戦となる“王道ロマンス”でどんなヒロイン像を描き出すのか。なお、仁村と主演の志尊は本作が初共演となる。

仁村紗和 コメント

出演が決まった時の心境私は今まで、今回のような純愛ロマンスの作品をあまりやってこなかったほうだと思うんです。恋愛、結婚生活のテーマの物語でも少し影のある役が多かったですし、そしてこういった国を超えたロマンスは初めてです。また新しい自分が見つけられそうな気がして率直に嬉しかったです。

台本を読んだ感想まず最初に驚いたのが、ミンソクさんの韓国語のセリフの多さ、そしてミンソクさんの周りの人間関係の複雑さに心が苦しくなりました。財閥がでてきたり展開もまるで韓国ドラマのようでとても新鮮でしたね。出会いのシーンに風が吹いたりスローモーションになったりするのかなぁとか考えたり、どんなシーンになるのかな♪と1人で盛り上がっていました（笑）。桃子が働く診療所や家族との会話もかわいらしく温かいシーンもたくさんあって、桃子は寂しさを感じながらもそれに気付いてくれていた優しい人たちに囲まれて温かくのびのび育ってきたのかなぁという印象を受けました。

桃子というキャラクターの魅力彼女の誠実さや明るさはぽかぽかした陽だまりのような温かさを感じます。一患者ではなく一人間として人と接していて身体だけでなく心まで診れるようなそんなお医者さんです。桃子自身悲しい過去を経験し、自分の心のあり方や自分の大事にしたいもの、生きていく意味としっかり向き合ってきた人なのだと思います。だからこそ人の痛みによく気付く人なんです。人の優しさや小さな幸せをしっかり感じて感謝できる、そんなところが魅力だなと思います。

クランクインに向けて役作りで意識していること桃子はすごく安心感のある人なんですよね。そこにいるだけでホッとする安心感のある人っていますよね。会えたら嬉しい、そんな人になりたいですね。彼女の強がらない強さがすごく信頼できるというか、素直で完璧じゃないからこそ“信頼できる”と思わせてくれるんです。私自身も桃子と共に信頼してもらえる存在でいたいです。落ち込んだり不安になったりしても彼女と過ごす時間はなんだか心強い時間になりそうだな～と感じていて桃子からポジティブなパワーもらって、しっかり温度を感じながら「河瀬桃子」を生きていけたらいいなと思っています。

桃子のほかに気になるキャラクター途中で謎の令嬢が出てくるんですが（笑）、その謎の令嬢がどういう動きをしてくるのか、桃子的にはとても気になっています。診療所の皆様のキャラクターもとても魅力的で面白いシーンになりそうな予感です。あとはお姉ちゃんにはよく小言を言われている桃子なのですが、そんな愛の鞭をくれる優しいお姉ちゃんとのシーンもとても楽しみです！

撮影で楽しみにしていることキャストの皆さんと年が近くて、しかも、志尊さんや拓人役の役者さんとは同い年なんです。同世代の方が多いのはすごく嬉しいですし、良い刺激になる気がしていて前向きないいエネルギーが発生しそうでとても楽しみです！韓国の俳優陣の皆様のお芝居もすごく楽しみです！ 韓国で美味しいものが食べたいです！

視聴者へメッセージドキドキしたりワクワクしたりハラハラしたり色んな展開になっていくと思いますが、肩の力を抜いて見れるドラマになると思います。ロマンスではありますが様々な家族の形、文化、人間関係が見どころでもあります。正解は無いからこそ自分だけの生き方、居場所を見つけるために奮闘する登場人物たちの揺れる心に寄り添える時間にしていきたいです。この作品のテーマのひとつとしてあるのが“自分の居場所”“誰かの居場所になれること”なので日曜の夜、誰かにとっての居場所のように感じられるような時間を届けられたらと思っています。（文＝リアルサウンド編集部）