UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 レーバークーゼンとアーセナルの第1戦が、3月12日02:45にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、イブラヒム・マザ（MF）、マーティン・テリヤー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、エベレチ・エゼ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

その直後の46分に試合が動く。レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）のアシストからロベルト・アンドリッヒ（MF）がヘディングシュートを決めてレーバークーゼンが先制。

60分、アーセナルが選手交代を行う。ブカヨ・サカ（FW）からチュクノンソー・マドゥエケ（FW）に交代した。

74分、アーセナルが選手交代を行う。ビクトル・ギェケレシュ（FW）からカイ・ハーバーツ（FW）に交代した。

74分、レーバークーゼンが選手交代を行う。イブラヒム・マザ（MF）からマリク・ティルマン（MF）に交代した。

81分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。エセキエル・パラシオス（MF）、マーティン・テリヤー（FW）に代わりエセキエル・フェルナンデス（MF）、ヨナス・ホフマン（MF）がピッチに入る。

82分、アーセナルが選手交代を行う。エベレチ・エゼ（FW）からガブリエルジェズス（FW）に交代した。

後半終了間際の89分アーセナルが同点に追いつく。カイ・ハーバーツ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、レーバークーゼンは2分にロベルト・アンドリッヒ（MF）、58分にアーネスト・ポク（FW）、63分にエセキエル・パラシオス（MF）、90+4分にアレックス・グリマルド（DF）に、またアーセナルは26分にガブリエル・マルチネリ（FW）、69分にマルティン・スビメンディ（MF）、90+4分にカイ・ハーバーツ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-12 04:50:18 更新