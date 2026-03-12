大災害が起きた時、患者が医療機関や介護施設にいれば、安否確認や支援に手間取ることは少ないだろう。

しかし、在宅の患者の場合、ケアを継続するのは容易ではない。高齢化が進むなか、在宅医療を担う医療機関が緊急時でもしっかりと対応できるよう体制を整えたい。

厚生労働省は、在宅の患者の訪問診療などを手がける診療所や病院に、災害時の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を義務づける。

新年度の診療報酬改定で、在宅医療の拠点となる診療所などを開設する場合、ＢＣＰの策定を要件とした。既存の医療機関には来年５月末までの策定を求める。

ＢＣＰは、企業や病院などが非常事態に直面した場合でも、作業を確実に継続できるよう迅速に体制を立て直すための計画を指す。東日本大震災をきっかけに、国内でも知られるようになった。

国は２０１７年、災害拠点病院にＢＣＰの策定を義務づけた。２１年には介護事業者にも義務づけたが、在宅医療を手がける診療所などは対象としてこなかった。

在宅の患者の中には、人工呼吸器などの医療機器を使って命をつないでいる人もいる。停電時に電源を確保できなければ最悪の事態になりかねない。

実際に、１８年の北海道胆振東部地震では大規模な停電が発生し、在宅で酸素吸入器を使っている患者が命の危険にさらされた。

２４年の能登半島地震では道路が寸断され、訪問診療を受けられなくなる高齢者が相次いだ。そうしたケースが災害関連死につながった可能性もある。

在宅医療を支える診療所などは、これらの具体的な事例を参考に、個々の患者の状態に配慮したＢＣＰを策定する必要がある。

緊急時に優先的に対応する必要がある患者をあらかじめリストアップしておき、安否確認の手順などを確認してもらいたい。

訪問診療の継続が難しい場合に備え、周辺の他の医療機関との間で患者の支援体制を話し合っておくことも重要になる。

そもそも在宅医療の患者は、病気や高齢で通院できない人が多く、災害時に自力で避難できない可能性が高い。そうした支援を必要とする人は、自治体が平時から把握し、個別の避難計画を立てておくことになっている。

患者とその家族に限らず、行政、医療、介護の関係者が日頃から情報を共有し、地域ぐるみで支援体制を確立することが大切だ。