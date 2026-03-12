J2新潟は11日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を行った。主将を務めるMF藤原奏哉（30）は開幕からここまでの5試合を振り返り、キャプテンシーをさらに強く発揮していく意向。まだまだチームは戦うスタイルを模索中だが、ピッチ内で選手をまとめて主導権を握る時間を増やし、まずは14日の敵地での奈良戦で勝ち点3を目指す。

開幕から5試合を終えて3勝2敗（PK戦の1敗を含む）。勝った試合はクリーンシート、敗戦は前半中の複数失点と、収穫も課題も浮き彫りになった。昨季から戦うスタイルも大きく変わっている中、藤原奏は改めてチームを引っ張っていく決意を口にした。

「安定した試合運びをするには、より長い時間を自分たちのペースに持ち込む必要がある。若い選手をどうコントロールするかがキーになってくる。僕の役割だと思う」

20年から昨季までポゼッションスタイルを貫いてきたチームが転換期を迎えている。「プログレッション（前進）」を戦術のテーマに掲げ、まず相手ゴールに近づくことを徹底。藤原奏はキャンプを「ふとした場面で前のサッカーに戻ることがあった。そこを矯正していくところから始まった」と振り返る。現在もバックパスに対して回数やその後のプレーに制限を設ける練習メニューがあり「最初は“前”という意識をより高め、根付かせている時期」と強調する。

発展途上のチームで、藤原奏が課題に挙げるのが安定感だ。特に「リードされた時にボールを大事にしたい気持ちが働いて、バックパスが多くなる時がある」と分析。2―2だった前節の高知戦は分かりやすく、2失点した前半はシュート0本。後半は修正して逆に相手をシュート1本に抑え、同点に追いついた。いい流れをつかみ、持続させるために、主将としてピッチ内の意識を統一させる役割を担うつもりだ。

今季主将に就任して心境の変化もあった。「正直、以前は“自分のプレーが良ければいい”くらいに思っていた」と苦笑いで明かすが、現在は「流れや雰囲気が悪い時にどうしたらいいか」と常に周囲に気を配っている。心身ともに成長して頼れる存在となった男が、声で、背中でチームを“前進”させる。（西巻 賢介）