今、２人の母に感謝している。

岩手県釜石市に住む県立大槌高校３年藤原菜穂華（なおか）さん（１８）は、東日本大震災の津波で実母を失い、父の再婚相手が新しい母となった。多感な思春期には戸惑いもあったが、母の愛情や強さを知り、特別な家族の形を受け入れられた。「お母さんたちは相当な覚悟で育ててくれた」。そんな思いを胸に、この春から親元を離れ、憧れていた美容師への道を歩み始める。（盛岡支局 三品麻希子）

海岸「落ち着く」

釜石市の根浜海岸は、自分を産んでくれた実の母（当時２６歳）が遺体で見つかった場所。「なぜかここに来ると、気持ちが落ち着く」。藤原さんは心を整理したい時、歩きながら穏やかな海を眺める。

２０１１年３月１１日、震度６弱の大きな揺れの後、母は小学校に一度避難した。だが、自宅へ戻ろうとしたところ、近くの川が津波で逆流してあふれ、車ごとのみこまれたとみられる。引き返した理由は分からない。

３歳だった藤原さんは、祖母と内陸の遠野市へ出かけていて難を逃れた。当時の記憶は、父や妹、祖母らと避難所に身を寄せたことぐらいしか残っていない。ただ、七五三の時に家族４人で撮影した写真では、母が優しくほほえんでいる。この面影から、自分への愛情がはっきりと伝わってくる。「思い出を残そうと、私を大切にしてくれている」

１５歳差の「母娘」

震災から２年後、仮設住宅で生活していると、父の学さん（４２）が再婚した。相手は「お父さんの友だち」だと思っていた女性（３３）。一緒に遊んでいたある日、「私がお母さんになってもいいかな」と唐突に聞かれ、藤原さんは「いいよ」と自然にうなずいた。

その後、新たに妹２人も生まれて家族は６人になった。１５歳差の「母娘」は、「姉妹」のような関係でもあった。

成長とともに、家族の形を意識するようになる。小学３年の頃、生い立ちを家族に取材してまとめる宿題が出た。「安産か難産か」「赤ちゃんが生まれた時の気持ちは」――。生みの親しか答えられないような問いもあった。再発行された母子手帳をもとに、誕生時の身長と体重、予防接種の記録だけ書き、ほぼ白紙のまま先生に提出した。「やっぱり、本当のお母さんじゃないのかな」

語り部に

複雑な感情を抱えながら思春期に入ると、毎日のように、自分と妹との接し方の違いなどで母とぶつかった。中学に進んでから不登校も経験した。認めてくれる仲間を求め、夜遊びして気を紛らわそうとしても心がすさんだ。

震災と正面から向き合うことが転機となった。地元の復興支援団体「三陸ひとつなぎ自然学校」のイベントに参加した。苦しい境遇でも、震災を風化させまいと奮闘するメンバーに刺激を受けて語り部を始めた。震災で実の母を亡くし、「いきなり娘２人の母親になる、普通では考えられない人生」を決意した女性と家族になったことを包み隠さず伝えた。２人も母がいるんだと、前向きに思えた。中学生ながら「大震災かまいしの伝承者」として市に認定された。

美容師への道

卒業式を終えて、４月から盛岡市の美容室で働き始め、通信課程で美容師の資格取得を目指す。将来は古里で店を持つ夢を描く。相変わらず母とは言い争う。でも、初めての一人暮らしに向けてアパート探しを手伝ってくれ、「やりたいことをやりなさい」と母は誰よりも応援してくれる。口うるさいのは、大切にしてくれる裏返しだと今なら分かる。もう一人のお母さんとも楽しくやっている。

１１日、根浜海岸で天国の母へ伝えた。

「就職決まったよ。未来を見届けてね」