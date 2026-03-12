他人のクレジットカード情報を使って、スマートフォンを不正に購入し、フリマサイトで「空箱」などと掲載して出品させて、それを購入したあとに現金に換えることで、犯罪で得た収益を隠したなどとして、30代の夫婦が逮捕されたことがわかりました。

警視庁に逮捕されたのは、自営業の原島駿容疑者（31）と妻の愛里沙容疑者（31）です。

捜査関係者によりますと、原島容疑者らは2023年仲間と共謀して不正に入手した他人のクレジットカード情報を使って、スマートフォン5台約45万円分を購入して盗んだうえ、フリマサイトに出品させて、それを購入することで、犯罪で得た収益であることを隠した疑いがもたれています。

原島容疑者らは、SNSで「買い子」を募集して、スマホを購入させると、そのスマホを「スマホの空き箱」などと掲載してフリマサイトに数千円で出品させていたとみられています。

実際には、スマホの本体が入ったこうした商品を原島容疑者らが購入して、その後、再度販売することで現金に換え、約38万円を不正に得ていたとみられています。

調べに対し、夫の駿容疑者は黙秘する一方で、妻の愛里沙容疑者は「私たち夫婦がやったことに間違いありません」などと容疑を認め、「（この仕組みは）収入を得るために夫が考えた」などと供述しているということです。

警視庁は原島容疑者らが同様の手口でスマートフォンや化粧品など約700万円分を不正に購入していたとみて捜査しています。