ＮＨＫが、１０００万円前後の受信料を滞納するホテル運営会社２社に対し、支払いを求める民事訴訟を近く起こすことが１１日、わかった。

井上樹彦会長が読売新聞のインタビューで明かした。滞納事業所への民事手続きは７年ぶり。ＮＨＫの支払い督促は家庭向けが中心だったが、今回を機に事業所向け督促を強化する。

今回対象となるのは、受信契約を結びながら滞納を続ける北海道と福岡県の２社。２社とも６〜８年間、滞納を続けているという。

ＮＨＫは昨年１１月、滞納を続ける契約者への民事手続きの強化を発表。その後、今年１月末までに滞納者からの自主的な支払い再開が４・２万件、１４・８億円に上り、前年同期間の約２倍に増えた。井上会長は「明らかにアナウンス効果があり、（契約を結んだら）支払わなければならないという原則のＰＲになった」と語る。

滞納事業所は昨年度末時点で全国に２万件あり、コロナ禍などもあり、５年間で倍増しているという。井上会長は「公共放送のサービス向上、独立性維持のために受信料制度は最上の仕組み。今回の訴訟がほかの（滞納）事業所に対するメッセージになれば」と話した。