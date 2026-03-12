「立命館大学 学園創立１２５周年記念試合、立命大３−３慶大」（１１日、わかさスタジアム京都）

今秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が先発し、修正能力の高さを見せた。初回は味方の失策に安打や四球が絡み２失点。それでも「引きずることなくベンチで準備ができた」とすぐ切り替えた。

片山監督からは体重移動ができていないことを指摘され、軸足にしっかり乗ることを意識。三回から五回は完全投球を披露し、５回４安打２失点（自責０）。４者連続三振を含む５奪三振で最速１４７キロをマークした。

ＮＰＢ８球団のスカウトも視察に訪れた。巨人・榑松スカウトディレクターは「真っすぐも変化球も同じように腕が鋭く振れて、あとはボールのキレ（がいい）。この時期であれだけ投げられれば十分」と評価。ヤクルト・平岡スカウトも「完成度が高い。ストレートと変化球の組み合わせ方がうまい」と絶賛した。

有馬は冬に直球を磨いてきたといい、「空振りも取れましたし、コースに決まる球も多かった」と手応え。チームとしては２季連続の優勝を目指す春季リーグ戦へ向けて順調な調整ぶりを見せた。