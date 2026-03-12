他人のクレジットカード情報でスマートフォンを不正購入する闇バイトを募集し、応じた人物に安値でフリーマーケットサイトに出品させて買い取ったとして、警視庁が、東京都稲城市、自営業の男（３１）ら２人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕したことがわかった。

同庁は、２人がスマホなど計７００万円分を不正入手し、店に売却していたとみている。

他に逮捕されたのは、男の妻で会社役員の女（３１）。

捜査関係者によると、２人は共謀して２０２３年秋、ＳＮＳの募集に応じた男女３人に他人のカード情報でスマホ５台（計約４５万円）を不正購入させた上、フリマサイトに出品させて買い取り、犯罪収益を得た事実を隠した疑い。

調べに男は黙秘し、女は「スマホを売却して生活費に使った」と容疑を認めている。逮捕は１０日。

２人は「副業」や「在宅ＯＫ」などの募集に応じた人物に、何らかの方法で入手した他人のカード情報を伝達。通販サイトでスマホを購入させた上で、「スマホの箱」などとして数千円で出品させ、女のアカウントで買い取っていたという。

実際はスマホの端末が２人の自宅に送られていたといい、同庁は「箱」の購入額が闇バイトの報酬だったとみている。自宅からは、募集に応じたとみられる約１５０人分の氏名や住所などの記録が押収された。