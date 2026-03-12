クロスメディア・パブリッシングの卓上本棚「積読ホルダー」

読書を楽しむためのアイテムが注目されている。読みたい本を積み上げておく積読のための本棚や寝転びながら読めるスタンド、暗がりで活躍する首かけ式ライトがある。（共同通信＝増井杏菜記者）

出版社クロスメディア・パブリッシング（東京）の「積読ホルダー」は、3段の仕切りがある卓上本棚。本が取り出しやすく、好きな本を積んで眺めたり手に取ったりして楽しめる。組み立て式で幅20センチ、高さ31センチ、奥行き15センチ。文庫本から教科書サイズまで積み上げ可能だ。日や週ごとなどに読むタイミングを示す専用マグネット付き。希望小売価格は5478円。

読書用品を手がけるエジソン（神奈川県茅ケ崎市）の「EDISON 寝ながら読書・タブレット クランプ式」は、ベッドの枠などに固定して使う読書スタンド。アームの長さを変えることが可能で、好きな角度や高さに本の位置を調整できるため、寝転ぶなど自由な姿勢で読書が楽しめる。文庫本からA4サイズに対応し、タブレット端末も挟める。販売価格は8480円。

パソコン周辺機器などを扱うサンワサプライ（岡山市）の発光ダイオード（LED）ライト「800―LED075」は首かけ式。左右で異なるライトを搭載。手元を広範囲で照らしたりスポットで遠くを照らしたりできる。USB充電式で、明るさの調整も可能。暗がりでの読書に最適。点検作業や災害時にも活用できる。販売価格は3280円。（いずれも価格は変動する場合があります）

