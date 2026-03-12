政府が今国会に提出予定のドローン（無人機）規制法改正案の概要が１１日、判明した。

重要施設周辺の飛行禁止区域を現行の３００メートルから１キロ・メートルに広げ、罰則規定も拡充する。要人が訪れる施設も滞在期間などにあわせ保護対象に加える。ドローンの普及や性能向上を踏まえ、テロなどへの悪用を防ぐ方策を強化する。

２０１６年に成立した同法では、国会や皇居など重要施設の上空などの「レッドゾーン」では、罰則付きの飛行禁止措置があったが、周辺３００メートルの「イエローゾーン」では罰則がなかった。今回の改正で、イエローゾーンを１キロ・メートルに拡大し、違反した場合、６月以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金を科す方向だ。

国内の要人が出席する行事の会場や、外国要人が参加する国際会議が開かれる施設についても、警察庁長官や外相の指定により一定期間、上空と周辺空域での飛行を禁止できるようにする。警察官が施設管理者などに対し、ドローンの飛行妨害や破損などの措置を命じられる規定も盛り込む。

ドローンは映像の伝送距離や最大積載量、飛行速度などが年々、向上している。海外製では銃器を積載できるタイプもある。