「オープン戦、阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）

阪神が西武に競り勝った。先発した新外国人のカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は４回３安打１失点。６三振を奪ったが、３盗塁に課題を残した。途中出場したドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が七回に“甲子園初打点”となる２点適時三塁打を放った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発したラグズデールは４回１失点の結果。

「勉強を重ねながらやっていくところでは、今日もいい課題も出たし、順調だと思います」

−３盗塁は嶋村捕手とのバッテリーの課題か。

「いえ、これは投手の課題ですね」

−今後、日本に適応していく必要がある。

「全く問題ないですよ。大丈夫です。ベースボールと野球では文化が全然違いますから。健康であれば常に学べるので、間に合うと思いますけどね、きっちりと」

−岡城が途中出場で結果を残している。

「若い選手が日々全力で１打席、投手もそうですけど立ち向かっている。シーズンが始まればまた、彼らが感じたことがないようなものもあります。年数を重ねている選手は分かっている。その選手たちが受け止めながら、彼らがスルスルといけるのがチームとしては、良い状態かなと思いますが、まだですね」

−嶋村が支配下登録。

「元々、彼の目標は高かったですから。やっぱりここ（支配下）に目標がないというところが、抜けてくるんでしょうね。まだゴールではないですから。いくらでも高い目標を持ってやってもらいたい。いまはいい姿を見せていますが、慣れないことですね。学生野球じゃないですから」