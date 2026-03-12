WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。この試合で最後の打者となった主将のアーロン・ジャッジ外野手に、米ファンは厳しい声を送った。

3連勝中の米国だったが、イタリア戦は最大8点リードを奪われるまさかの展開。それでも試合後半の一発攻勢で追い上げ、2点を追う9回2死一塁でジャッジが打席に入った。一発出れば同点の場面。メジャー屈指の強打者に期待が集まったが、最後はワイサートの低めツーシームを空振り三振。金星献上の瞬間を迎えた。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組トーキン・ベースボールの公式Xでは「アーロン・ジャッジが三振し、イタリアが番狂わせを決めた！」と、試合終了の瞬間を動画で紹介。この試合、ジャッジは1四球を選んだものの4打数無安打で、米ファンも様々な反応を示した。

「ポストシーズンのジャッジみたい」

「キャプテン・アメリカが三振……。イタリアが勝ち上がり、アメリカは冷や汗！ これぞクラシックの混乱劇の醍醐味」

「9回2死でジャッジが打席に立ったとき、『三振するんじゃないか』と最初に思ったよ」

「これがキャプテンなの？」

「これが野球というもの。世界最高の打者のアーロン・ジャッジでさえ大事な場面で打てないことがある。そして、それが番狂わせが起こる理由でもある」

「信じられない。世界最高の選手たちなのに、やっぱり大事な場面で打てない。2週間早送りして、今すぐレギュラーシーズンに行かせてくれ！」

敗れた米国のデローサ監督は、試合前には米専門局「MLBネットワーク」の番組で「イタリアにはとても敬意を持っている。奇妙なんだけれど、我々はすでに準々決勝進出は決まっているもののこの試合に勝ちたいんだ」と発言したことが放送された。実際にはイタリア戦に敗れたことで、11日（同12日）のメキシコ―イタリア戦の結果次第で、米国の1次ラウンド敗退の可能性もある。

試合前の会見でも、勝利した9日（同10日）のメキシコ戦後に選手たちが夜遅くまで祝福していたことを明かし「今日はそのせいで少しお疲れ気味の選手も何人かいるけれどね」と語っていた。イタリア戦後の会見で、指揮官は試合前の発言に対し質問されると、「失言だった。計算間違いしていた。メキシコがイタリアと対戦するのは分かっていた。この日負ければ様々な条件が絡むことになる。失言してしまった」と猛省。米メディアからも油断を指摘されている。



（THE ANSWER編集部）