◆大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。自己ワーストの初日から３連敗と深刻な不振で金星を２つ与えていた。２０２５年九州場所１３日目に左肩を痛めて以降、本来の相撲を取れずに苦しむ。休場は千秋楽を休んだ同場所以来で２度目。再出場の見込みはなく、２３年夏場所の幕下１０枚目格付け出し初土俵以降、１８場所目で初の負け越しとなる。

大の里の今場所は右差しからの左おっつけが影を潜めてしまった。腰高が影響したもので、上からのおっつけは威力が半減。下から攻めてこそ初めて効果を発揮するのだ。左肩は重症かもしれないが、心にも重傷を負っていると思った。初日からの３連敗は「勝ち方を忘れた横綱」だった。バランスが悪かった。立ち合いの当たりも弱く馬力も欠如。腰も高くてリズム感もない。負の要素が重なった結果でもある。

横綱の休場は非常に重い。けがが完治、再出場する時には進退をかける気持ちで土俵に上がらなければならないからだ。名横綱の栃錦さんは当時の師匠でもあった春日野親方（元横綱・栃木山）に、横綱に昇進した時、「これから毎日、辞める時のことを考えて過ごせ」と言われたという。横綱という地位というのは、それほど厳しいものなのだ。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）