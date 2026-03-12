１６３センチの一発に敵地が沸いた。６回１死一塁で、広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）が右翼ポール際へ２ラン。実績十分の伊勢からのプロ初本塁打に「まさか、自分がホームランとは。びっくり」と、思わず笑みをこぼした。４回１死満塁でも中前への２点打を放つなど、３安打４打点。セ・パ１２球団で最も身長の低い男が味方も敵も驚かせた。

内角のカットボールに反応し「きれいに回れたのは収穫。（打球が）切れないのは、きれいに回れたから」と技ありの一打。新井監督も「下半身で軸ができているから切れない。振り切ってから走るし、しっかりスイングができる」と拍手した。過去５試合は無安打。３回の中前安打が１９打席ぶりの快音だったが、試合前の助言を生かした。新井打撃コーチから技術面、藤井ヘッドコーチから思考を教わり「結果を出そうとして力み、体が前に突っ込んでいた」と結果につなげた。

「ローテ投手もたくさん投げてきて、いい経験に」と、ドラフト１位・平川とともに猛アピールが続く。広島の大卒新人が開幕スタメンを勝ち取れば、１９６９年の山本浩二以来、５７年ぶり。ドラフト制以降では初となる２人同時達成の可能性も十分だ。（安藤 理）

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日、大阪市生まれ。２２歳。２歳で野球を始め、堀川小６年時に阪神タイガースジュニアに選出。関大北陽では甲子園出場なし。近大で１年の全日本大学選手権からベンチ入り。関西学生リーグで６度のベストナイン、歴代１５位タイの通算１０６安打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル走６秒１。１６３センチ、７０キロ。右投左打。