◆オープン戦 阪神４―１西武（１１日・甲子園）

阪神の新外国人右腕、カーソン・ラグズデール投手＝前ブレーブス＝が、甲子園初登板で４回３安打１失点と好投した。１５０キロ超の直球と得意のカーブで５奪三振。阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝は、１０日に３回無失点と好投したルーカスと左右２枚が藤川阪神の連覇に頼もしい存在だと断言した。

ラグズデールは制球力があり、大崩れの心配がないタイプだ。身長２０３センチの割には迫力がないが、バランスのいいフォームをしている。１５０キロを超えるストレートを持っており、縦に割れる大きなカーブも武器となる。

インハイで体を起こすなど、ボール球を効果的に使えるようになると、さらに投球の幅が広がる。今後は長いイニングでスタミナ面をチェックしてみたい。３盗塁を許したことに関しては、オープン戦で課題が出たと思えばいい。

１０日に投げた左腕のルーカスも力がある投手で、ラグズデールとの左右の２枚でデュプランティエの抜けた穴は塞いでお釣りが来るぐらいだ。藤川監督にとっては連覇に向けて頼もしい存在となる。

支配下登録された先発マスクの嶋村は、連覇のその先に期待される選手だ。打てる捕手として魅力だが、スローイングなどまだやるべきことが多い。坂本、梅野のいる現状では１軍での出場機会は限られてくるので、まずはファームで場数を踏ませたい。（スポーツ報知評論家）