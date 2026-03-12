山崎賢人主演『キングダム』最新作は「魂の決戦」7月17日公開決定 シリーズ最大規模“秦vs六国”描く
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める人気映画シリーズ最新作のタイトルが『キングダム 魂の決戦』に決定し、公開日が7月17日となることが発表された。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁され、シリーズ最大規模の戦いとなる「秦vs六国」の大攻防戦が描かれることが明らかになった。
【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』特報映像
本作は、原泰久による大ヒット漫画『キングダム』（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）を原作とする実写映画シリーズの5作目。紀元前の中国・春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を夢見る戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の激動の運命を壮大なスケールで描いてきた。原作は2026年3月時点で単行本78巻まで刊行され、累計発行部数は青年マンガ史上初となる1億2000万部を突破。今年で連載20周年を迎える。
映画シリーズは、2019年公開の第1作『キングダム』を皮切りに、『キングダム２ 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）と続き、シリーズ累計動員は1734万人、興行収入は245億円を突破。邦画実写作品の年間興収1位を複数回獲得するなど、“国民的ヒットシリーズ”として確固たる地位を築いてきた。
最新作でも、前作に続き佐藤信介監督がメガホンを取る。主人公・信役の山崎や秦王・エイ政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂（かりょうてん）役の橋本環奈ら主要キャストが続投するほか、物語の鍵を握る新キャストの参戦も予定されている。
物語の中心となるのは、原作屈指の人気エピソード「合従軍編」。秦以外の楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国が手を結び、打倒秦を掲げて大軍を差し向ける。これを率いるのは、謎多き天才軍師・李牧（小栗旬）。さらに、祖国を秦に滅ぼされた怨念を胸に戦場をさまよう猛将・万極（山田裕貴）との壮絶な戦いも描かれる。国家存亡を懸けた大戦乱の中で、信は大将軍への道を突き進んでいく。
解禁された特報映像では、大将軍・王騎の矛を継いだ信が再び戦場に立ち、「伝説再来」を高らかに宣言。ティザービジュアルには、甲冑姿で力強い眼差しを向ける信を中心に、覚悟をにじませるエイ政や豪胆無比な将軍・麃公（ひょうこう／豊川悦司）ら秦軍の将たち、そして李牧や万極ら敵陣の姿も刻まれ、「絶体絶命。」というコピーが壮絶な決戦の幕開けを予感させている。
シリーズ新章として始動する『キングダム 魂の決戦』。続報では、特報に登場した“重要人物”の全貌も明かされる予定で、今後の情報解禁にも大きな期待が集まりそうだ。
【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』特報映像
本作は、原泰久による大ヒット漫画『キングダム』（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）を原作とする実写映画シリーズの5作目。紀元前の中国・春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を夢見る戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の激動の運命を壮大なスケールで描いてきた。原作は2026年3月時点で単行本78巻まで刊行され、累計発行部数は青年マンガ史上初となる1億2000万部を突破。今年で連載20周年を迎える。
最新作でも、前作に続き佐藤信介監督がメガホンを取る。主人公・信役の山崎や秦王・エイ政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂（かりょうてん）役の橋本環奈ら主要キャストが続投するほか、物語の鍵を握る新キャストの参戦も予定されている。
物語の中心となるのは、原作屈指の人気エピソード「合従軍編」。秦以外の楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国が手を結び、打倒秦を掲げて大軍を差し向ける。これを率いるのは、謎多き天才軍師・李牧（小栗旬）。さらに、祖国を秦に滅ぼされた怨念を胸に戦場をさまよう猛将・万極（山田裕貴）との壮絶な戦いも描かれる。国家存亡を懸けた大戦乱の中で、信は大将軍への道を突き進んでいく。
解禁された特報映像では、大将軍・王騎の矛を継いだ信が再び戦場に立ち、「伝説再来」を高らかに宣言。ティザービジュアルには、甲冑姿で力強い眼差しを向ける信を中心に、覚悟をにじませるエイ政や豪胆無比な将軍・麃公（ひょうこう／豊川悦司）ら秦軍の将たち、そして李牧や万極ら敵陣の姿も刻まれ、「絶体絶命。」というコピーが壮絶な決戦の幕開けを予感させている。
シリーズ新章として始動する『キングダム 魂の決戦』。続報では、特報に登場した“重要人物”の全貌も明かされる予定で、今後の情報解禁にも大きな期待が集まりそうだ。