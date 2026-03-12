仁村紗和、志尊淳が惹かれる“ヒロイン”役 『10回切って倒れない木はない』出演決定【コメント全文】
俳優・仁村紗和が、志尊淳が主演を務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）に出演することが12日、発表された。主人公のキム・ミンソク（志尊）が惹かれてゆくヒロイン・河瀬桃子役を演じる。
【写真】御曹司ビジュアル！キリッとかっこ良い志尊淳
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
仁村は、NHK連続テレビ小説『おちょやん』など多くの作品で存在感を示し、主演を務めたテレビ東京『SHUT UP』では、アジアコンテンツアワード＆グローバルOTTアワード2024にて最優秀新人賞を受賞。日本テレビでは、2024年『若草物語 ―恋する姉妹と恋せぬ私−』できまじめな長女を好演。また、昨年放送の『完全不倫−隠す美学、暴く覚悟−』では、衝撃的な二面性を持つ妻役を熱演するなど、唯一無二の個性で大躍進を遂げている。
そんな仁村が演じる桃子は、町の小さな診療所で働く医師。明るく前向きな性格で、困っている人がいればすぐに気づいて寄り添う優しさと強さを併せ持つ。東京に到着したミンソクが韓国人旅行者を助けたことをきっかけに運命的な出会いを果たす。子どものころに出会っていたことには気づかないまま、桃子はミンソクの飾らない人柄に次第に惹かれていく。
仁村にとって初挑戦となる“王道ロマンス”でどんなヒロイン像を描き出すのか。今作で初共演となる志尊と織りなす純愛ラブストーリーの行方に期待が高まる。
【コメント全文】
――出演が決まった時の心境は。
私は今まで、今回のような純愛ロマンスの作品をあまりやってこなかったほうだと思うんです。恋愛、結婚生活のテーマの物語でも少し影のある役が多かったですし、そしてこういった国を超えたロマンスは初めてです。また新しい自分が見つけられそうな気がして率直にうれしかったです。
――台本を読んだ感想は。
まず最初に驚いたのが、ミンソクさんの韓国語のせりふの多さ、そしてミンソクさんの周りの人間関係の複雑さに心が苦しくなりました。財閥がでてきたり、展開もまるで韓国ドラマのようでとても新鮮でしたね。出会いのシーンに風が吹いたり、スローモーションになったりするのかなぁとか考えたり、どんなシーンになるのかなと1人で盛り上がっていました（笑）。
桃子が働く診療所や家族との会話もかわいらしく温かいシーンもたくさんあって、桃子は寂しさを感じながらもそれに気付いてくれていた優しい人たちに囲まれて温かくのびのび育ってきたのかなぁという印象を受けました。
――桃子というキャラクターの魅力は。
彼女の誠実さや明るさはぽかぽかした陽だまりのような温かさを感じます。一患者ではなく一人間として人と接していて身体だけでなく心まで診れるようなそんなお医者さんです。桃子自身悲しい過去を経験し、自分の心のあり方や自分の大事にしたいもの、生きていく意味としっかり向き合ってきた人なのだと思います。だからこそ人の痛みによく気付く人なんです。人の優しさや小さな幸せをしっかり感じて感謝できる、そんなところが魅力だなと思います。
――クランクインに向けて役作りで意識していることは。
桃子はすごく安心感のある人なんですよね。そこにいるだけでホッとする安心感のある人っていますよね。会えたらうれしい、そんな人になりたいですね。彼女の強がらない強さがすごく信頼できるというか、素直で完璧じゃないからこそ“信頼できる”と思わせてくれるんです。私自身も桃子とともに信頼してもらえる存在でいたいです。落ち込んだり不安になったりしても彼女と過ごす時間はなんだか心強い時間になりそうだな〜と感じていて桃子からポジティブなパワーもらって、しっかり温度を感じながら「河瀬桃子」を生きていけたらいいなと思っています。
――桃子のほかに気になるキャラクターは。
途中で謎の令嬢が出てくるんですが（笑）、その謎の令嬢がどういう動きをしてくるのか、桃子的にはとても気になっています。
診療所の皆さまのキャラクターもとても魅力的で面白いシーンになりそうな予感です。あとはお姉ちゃんにはよく小言を言われている桃子なのですが、そんな愛の鞭をくれる優しいお姉ちゃんとのシーンもとても楽しみです！
――撮影で楽しみにしていることは。
キャストの皆さんと年が近くて、しかも、志尊さんや拓人役の役者さんとは同い年なんです。同世代の方が多いのはすごく嬉しいですし、良い刺激になる気がしていて前向きないいエネルギーが発生しそうでとても楽しみです！韓国の俳優陣の皆さまのお芝居もすごく楽しみです！韓国で美味しいものが食べたいです！
――視聴者の皆さんへメッセージは。
ドキドキしたりワクワクしたりハラハラしたりいろんな展開になっていくと思いますが、肩の力を抜いて見れるドラマになると思います。ロマンスではありますがさまざまな家族の形、文化、人間関係が見どころでもあります。正解はないからこそ自分だけの生き方、居場所を見つけるために奮闘する登場人物たちの揺れる心に寄り添える時間にしていきたいです。この作品のテーマのひとつとしてあるのが“自分の居場所”“誰かの居場所になれること”なので日曜の夜、誰かにとっての居場所のように感じられるような時間を届けられたらと思っています。
【写真】御曹司ビジュアル！キリッとかっこ良い志尊淳
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
そんな仁村が演じる桃子は、町の小さな診療所で働く医師。明るく前向きな性格で、困っている人がいればすぐに気づいて寄り添う優しさと強さを併せ持つ。東京に到着したミンソクが韓国人旅行者を助けたことをきっかけに運命的な出会いを果たす。子どものころに出会っていたことには気づかないまま、桃子はミンソクの飾らない人柄に次第に惹かれていく。
仁村にとって初挑戦となる“王道ロマンス”でどんなヒロイン像を描き出すのか。今作で初共演となる志尊と織りなす純愛ラブストーリーの行方に期待が高まる。
【コメント全文】
――出演が決まった時の心境は。
私は今まで、今回のような純愛ロマンスの作品をあまりやってこなかったほうだと思うんです。恋愛、結婚生活のテーマの物語でも少し影のある役が多かったですし、そしてこういった国を超えたロマンスは初めてです。また新しい自分が見つけられそうな気がして率直にうれしかったです。
――台本を読んだ感想は。
まず最初に驚いたのが、ミンソクさんの韓国語のせりふの多さ、そしてミンソクさんの周りの人間関係の複雑さに心が苦しくなりました。財閥がでてきたり、展開もまるで韓国ドラマのようでとても新鮮でしたね。出会いのシーンに風が吹いたり、スローモーションになったりするのかなぁとか考えたり、どんなシーンになるのかなと1人で盛り上がっていました（笑）。
桃子が働く診療所や家族との会話もかわいらしく温かいシーンもたくさんあって、桃子は寂しさを感じながらもそれに気付いてくれていた優しい人たちに囲まれて温かくのびのび育ってきたのかなぁという印象を受けました。
――桃子というキャラクターの魅力は。
彼女の誠実さや明るさはぽかぽかした陽だまりのような温かさを感じます。一患者ではなく一人間として人と接していて身体だけでなく心まで診れるようなそんなお医者さんです。桃子自身悲しい過去を経験し、自分の心のあり方や自分の大事にしたいもの、生きていく意味としっかり向き合ってきた人なのだと思います。だからこそ人の痛みによく気付く人なんです。人の優しさや小さな幸せをしっかり感じて感謝できる、そんなところが魅力だなと思います。
――クランクインに向けて役作りで意識していることは。
桃子はすごく安心感のある人なんですよね。そこにいるだけでホッとする安心感のある人っていますよね。会えたらうれしい、そんな人になりたいですね。彼女の強がらない強さがすごく信頼できるというか、素直で完璧じゃないからこそ“信頼できる”と思わせてくれるんです。私自身も桃子とともに信頼してもらえる存在でいたいです。落ち込んだり不安になったりしても彼女と過ごす時間はなんだか心強い時間になりそうだな〜と感じていて桃子からポジティブなパワーもらって、しっかり温度を感じながら「河瀬桃子」を生きていけたらいいなと思っています。
――桃子のほかに気になるキャラクターは。
途中で謎の令嬢が出てくるんですが（笑）、その謎の令嬢がどういう動きをしてくるのか、桃子的にはとても気になっています。
診療所の皆さまのキャラクターもとても魅力的で面白いシーンになりそうな予感です。あとはお姉ちゃんにはよく小言を言われている桃子なのですが、そんな愛の鞭をくれる優しいお姉ちゃんとのシーンもとても楽しみです！
――撮影で楽しみにしていることは。
キャストの皆さんと年が近くて、しかも、志尊さんや拓人役の役者さんとは同い年なんです。同世代の方が多いのはすごく嬉しいですし、良い刺激になる気がしていて前向きないいエネルギーが発生しそうでとても楽しみです！韓国の俳優陣の皆さまのお芝居もすごく楽しみです！韓国で美味しいものが食べたいです！
――視聴者の皆さんへメッセージは。
ドキドキしたりワクワクしたりハラハラしたりいろんな展開になっていくと思いますが、肩の力を抜いて見れるドラマになると思います。ロマンスではありますがさまざまな家族の形、文化、人間関係が見どころでもあります。正解はないからこそ自分だけの生き方、居場所を見つけるために奮闘する登場人物たちの揺れる心に寄り添える時間にしていきたいです。この作品のテーマのひとつとしてあるのが“自分の居場所”“誰かの居場所になれること”なので日曜の夜、誰かにとっての居場所のように感じられるような時間を届けられたらと思っています。