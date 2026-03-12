◇欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦 アーセナル1ー1レーバークーゼン（2026年3月11日 レーバークーゼン）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は11日、決勝トーナメント1回戦第1戦が行われ、悲願の初優勝を目指すアーセナル（イングランド）は敵地レーバークーゼン（ドイツ）戦で1ー1のドロー。1点を追いかける後半44分、途中出場のFWハーバーツがPKから同点ゴールを決め引き分けに持ち込んだ。

アーセナルは直近のFA杯5回戦マンスフィールド戦（○2ー1）からFWマルチネリ以外の先発メンバー10人を変更。その一戦で“温存”されベンチ外だったDFガブリエウ、MFスビメンディ、MFライスらがスタメン復帰。負傷離脱していたDFサリバも戦線復帰し、スタメンに名を連ねた。

試合は後半1分、コーナーキックからMFアンドリッヒに頭で決められ失点。反撃を狙うも相手の堅い守備をなかなか崩せず。それでも後半40分過ぎ、途中出場のFWマドゥエケがドリブル突破からPKを獲得。この絶好機を同じく途中出場のFWハーバーツが確実に決め同点弾。苦しみながらも1ー1の引き分けに持ち込み、本拠での第2戦へと弾みをつけた。

今季のCLは唯一の1次リーグ8戦全勝で首位突破。23得点＆4失点はともに出場36チーム中1位という好成績。16強の組み合わせ決定後、データ分析会社「Opta（オプタ）」が発表した優勝確率は27・4％と１番人気。リーグ戦も首位を快走、カラバオ杯（イングランド・リーグ杯）、FA杯も順当に勝ち進んでおり史上初の4冠制覇も期待されている中、8強進出へ向けまずまずの結果を手にした。