ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）C組を4戦全勝で1位突破した日本代表「侍ジャパン」が米フロリダ州マイアミで練習を行い、井端弘和監督（50）が報道陣の取材に応じた。

10日の東京ドームでのチェコ戦後、そのまま羽田空港にバス移動し、深夜3時10分にチャーター機で出国。日本時間11日午後4時半頃、準々決勝以降の決勝Rが行われる米フロリダ州マイアミに到着した。

この日、現地時間の午後1時50分頃に侍ジャパンメンバーを乗せたバスが球場に到着し、自由練習を行った。井端監督は「今日はフリーにしてたので。ある程度時差に慣れようと。まずはコンディションを整えてから。明日から全体でやります」と語った。

また13時間超のフライトだったが、選手たちはリラックスムードの様子で練習しており「気候もいいですし、天気も良かった。長時間のフライトにしては元気もあった。また明日以降も元気を出してやってもらえれば」と目を細めた。

そして、14日（同15日）に行われる準々決勝へ「そこに向けて気持ちを持って行ってもらえれば。負けたらこれで終わり。一戦一戦、気持ち入れてやってもらえれば。勝つだけ。勝ったら次もまた全員の力でやっていけたら」と意気込みを口にした。