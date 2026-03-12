取手競輪場のG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」が開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選12Rは近況成績でリードする実力者の松浦悠士が中心だ。

総合力上位の松浦が中心だ。レース運びもうまく、別線になる根田と嵯峨の動きを見極め、的確に仕掛けて勝機を逃さない。佐藤は前を任せる嵯峨の動き次第で逆転がある。根田―渡辺の南関勢を警戒したい。

＜1＞佐藤慎太郎 練習は計画通りにしっかりできた。嵯峨君に任せる。

＜2＞松浦悠士 前回はいい感じで動けた。今は気持ち良く乗れている。直前も悪くなかったし平行線。自力。

＜3＞渡辺雅也 前回は自分の技術不足。勉強になった。根田さんにしっかり。

＜4＞根田空史 バンクが使えなかったので室内中心の練習。自分が前で自力。

＜5＞村上博幸 前回は疲れもあり、体のメンテナンスで欠場した。単騎戦。

＜6＞久米良 松浦君は凄い選手だし、全面的に任せてしっかり追走したい。

＜7＞高橋築 全日本の落車は打撲と擦過傷でそこまでひどくない。自力、自在。

＜8＞嵯峨昇喜郎 8日に追加。9車はいい。自力。

＜9＞上野優太 前回は体と自転車がしっくりこなかった。松浦さんの3番手。