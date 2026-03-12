ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が5日目を迎える。準優の注目は11Rだ。

4日目9R、新田の予選ラスト1走は5号艇だった。5コースから鮮やかな捲り差しで突き抜け、シリーズ3勝目。予選トップ通過を果たした。出足に関しては節イチと言っても過言ではない。インから先に回ってしまえば敵は不在とみる。定松は調整が合えば総合的にいい足。定石通りの差しでG1・7回目の優出を狙う。馬場は4日目8Rで待望の白星をゲット。回り足がまずまずならばカドからさばいてくるか。柳沢は伸び型。スタートが課題だが先に攻めて活路を開く。

＜1＞新田雄史 出足は間違いなくいい。回ってからの押す感じもいい。準優もこのまま行く。

＜2＞定松勇樹 全体的にバランスが取れていい。スタート勘は合っている。

＜3＞柳沢一 ペラ調整で気になっていたピット離れが解消された。伸びるし（機複勝率）40％くらいの感触はある。スタートが合いにくい。燃料ではなくペラの問題。

＜4＞馬場貴也 グリップ感が少し良くなって、伸びで下がることもなかった。普通よりちょっといいくらいで最近にしては悪くない。

＜5＞桑原悠 上位とは差があるけどエンジンを考えると、それなりに出せていると思うし現状でも戦える。

＜6＞木下翔太 初日が出来過ぎで足は普通。威張れるところはない。しっかり乗りやすい。