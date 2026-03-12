西武園競輪場のG3「ブルーウイングナイトレース」が初日を迎える。注目は12Rだ。

ラインは阿部―小倉の西日本勢、木村―長島―武藤の関東勢、岩本―嶋津の南関勢、守沢―山崎の北日本勢で4分戦。本命は前回Vと好調の阿部。同型の動きを見極めてカマシか捲りで押し切る。小倉が続いて＜4＞＝＜1＞。

＜1＞小倉竜二 前回は体調不良だったが力の差も感じた。体重が減って体調もいまひとつ。阿部君へ。何度か連係があるし相性もいい。

＜2＞武藤龍生 出来は問題ないが花粉が…。地元のG3を取る気持ちで来た。長島さんには世話になっているので関東3番手。

＜3＞岩本俊介 普通に練習してきた。状態はボチボチ。自力。

＜4＞阿部将大 しっくりきていて感じはいい。練習の感覚も良かった。自力。

＜5＞山崎芳仁 出来は変わりない。守沢君へ。

＜6＞木村皆斗 練習の密度を増やしてきた。レースでどう出るか。自力。

＜7＞守沢大志 中間の練習法やセッティングを変えた。感じは悪くなかった。

＜8＞長島大介 状態は悪くない。武藤君の了解を得て木村君へ。

＜9＞嶋津拓弥 前回の優勝は流れが良かった。しっかりモノにできたのは良かった。岩本さんへ。