ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利したチェコ戦後、準々決勝が行われる米マイアミにチャーター機で移動。鈴木誠也外野手（カブス）の機内での過ごし方を後輩が“盗撮”した。

試合終了から約5時間半で出国し、決戦の地に向かった侍ジャパン。日本航空（JAL）機の中では、鈴木が本を読んでいる様子を25歳・森下翔太（阪神）が自身のインスタグラムのストーリーズ機能で公開。「さすがです」と記した。隠し撮りするような角度で鈴木にズームアップする遊び心ある映像だった。

ネット上でも話題となり、「何読んでるのか気になるぅ〜！」「意外だった」「さすがだな」「本とか読めないような気がしていた…すまんな…」「まさか誠也が読書家とは…見た目で判断してはいけませぬ」などの声が上がった

日本は約13時間のフライトを経て、マイアミに到着。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



（THE ANSWER編集部）