養成所の試験でスポーツ推薦入試制度も導入されているように、ボートレーサーの多くは学生時代に体を動かしていた選手が多い。そんな体育会系の世界で昨年11月にデビューした星田夢結（20＝福岡）は中学で美術部、高校で華道部に所属した異色の“文化系レーサー”だ。

「珍しいですよね。運動をしていなかったので養成所は早寝早起きの習慣から大変でした。毎日ついていくので精いっぱい。でも“絶対に自分からは投げ出さない”と誓って、1年間を乗り切りました」

進路選択に迷っていた時、母から「こんな仕事もあるよ」と紹介されたのがボートレーサーを志したきっかけ。実際に生でレースを観戦し「やってみたい」と心が叫んだ。養成所の試験は3回目で合格。体力面のギャップを感じながらも懸命に食らいつき、137期生として無事に卒業した。

「今は6着ばかりで、分かってはいたけど着に絡むのがこんなに難しいのかと痛感しています。でも、将来的にはどのコースからでも舟券に絡める選手になりたい。だから初白星は6コースから挙げたいです。そこはこだわりたい」

レーサー人生は始まったばかり。いつか大輪の花を咲かせてみせる。

◇星田 夢結（ほしだ・ゆい）2005年（平17）8月8日、福岡県大牟田市出身の20歳。137期生として昨年11月に福岡でデビュー。目下、初勝利を目指して奮闘中。養成所の在校勝率は4.46。憧れの選手は西山貴浩。1メートル54、血液型A。