侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、球友との対戦を心待ちにした。準々決勝（米マイアミ）以降で対戦する可能性があるドミニカ共和国には、ブルージェイズでチームメートの主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）が中心選手として君臨。国際舞台で同僚との対決が実現するかもしれない。岡本は「チームメートですし、こういう国際大会で対戦するという機会はチームメートとか関係なくなかなかない機会だと思うので、対戦することになれば頑張りたい」と気持ちを高ぶらせた。

今季からメジャーに挑戦し、米フロリダ州ダンイーデンで初のキャンプ。ゲレロと同組で練習を行うことも多かった。フリー打撃やノックなどで時間を共有。「そこまでＷＢＣについての話はしていない」と笑うが、確かな親交を深めている。

１次Ｒでは４試合で１５打数２安打１打点。思うような数字は残せていないものの、１０日のチェコ戦（東京Ｄ）では４回１死一塁で大会初長打となる左翼フェンス直撃の二塁打を放つと、直後の打席でも痛烈な遊直。復調を感じさせる打席を重ねた。「初めての投手ばかりなので、しっかりタイミングを合わせないといけないと思って取り組んでいる」とさらなる向上を見据えている。

世界一になった２３年大会では準々決勝進出以降に３戦２発。「負けられない試合が続くので頑張りたい」。戦友たちを圧倒する一打を放つ準備を整えていく。（宮内 孝太）