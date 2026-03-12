乃木坂46の5人が出演するSo-netの新WEB CM動画一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46 × So-netのCM第2弾が、3月12日より放送開始となる。

■乃木坂46の遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜が出演

So-netが、2026年にサービス開始30周年を迎えたことを記念し、乃木坂46との「乃木坂46×So-net 第二弾」を3月12日より開始。

ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネット So-net」に込めた想いをもとに、乃木坂46の新CMやフォトカードをプレゼントするキャンペーンを通して、感動を届ける。

本キャンペーンの起用メンバーは、遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）の5名。

全8本のCM撮影では、終始楽しそうに撮影へ臨むメンバーの様子が見られた。久しぶりの感動モモとの再会を喜ぶ遠藤さくら・賀喜遥香・井上和と、初対面で感動モモの可愛さや全力ぶりに驚く池田瑛紗、川崎桜のそれぞれの反応もうかがえた。その様子はメイキングムービーに収められている。

また、キャンペーンサイトでは本キャンペーンの撮り下ろしビジュアルを公開中。キャンペーンサイトに掲載されていないビジュアルを含む全19種（フォトカードのシークレット5種を含む）が「So-net」公式SNSや各種WEB広告で配信されている。

■撮影エピソード

早朝からスタートした撮影は、賀喜遥香の「じゃんけん」篇から。いきなりハイテンションな展開にもかかわらず、スイッチを入れて楽しげに感動モモとじゃれ合う賀喜に、現場も自然と明るい空気に。「グー」しか出せない感動モモに何度も勝ち続ける賀喜の姿に、思わず笑いがこぼれる場面もあった。

また、撮影前には感動モモと久しぶりの再会を喜び、挨拶を交わす一幕も。カットがかかっている合間も「大丈夫？」と声をかけたり、じゃれ合ったりと、2回目の共演ならではの息の合ったやりとりを見せてくれたのは、遠藤さくら・賀喜遥香・井上和だった。

一方、今回初めてSo-netの撮影に参加した池田瑛紗と川崎桜は、元気いっぱいの挨拶で現場入り。何テイクもスタートダッシュを重ねる池田も終始にこやかで、普段からたくさんのライブを行う乃木坂46らしい持久力を発揮していた。「コーラス」篇の撮影では、ガイド音に合わせてすぐに美しいハーモニーを響かせた池田・井上・川崎。3人の息がぴったりと合った歌声はぜひ本篇で。

5人が揃った「ハッピーバースデー」篇では、この撮影のために用意された「So-net」30周年ケーキに「可愛い～！」と盛り上がるメンバーたち。撮影が始まると一転して真剣な表情で、超早口のハッピーバースデーを一度も噛むことなく歌い上げ、見事な集中力を見せた。

撮影終了後には2月17日にお誕生日を迎えられた井上和にSo-net一同よりバースデーケーキでサプライズのお祝いをした。長丁場にも関わらず、終始にこやかでスタッフに気を配ってくれていた井上だが、サプライズケーキにも大喜び。温かい雰囲気で撮影の幕を閉じることができた。

■乃木坂46 インタビュー

■衣裳担当・市野沢 祐大（TEN10）コメント

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「（タイトル未定）」

■関連リンク

乃木坂 46×So-net 第二弾特設サイト

https://www.so-net.ne.jp/30th/nogizaka46/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/

■【画像】メイキングカット他

■【画像】CMサムネイル