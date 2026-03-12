SUPER EIGHT“バニラモナカジャンボ”新CMで研究家に！「教授感をどう表しているかを見ていただきたい」（村上信五）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER EIGHTが出演する“バニラモナカジャンボ”の新TVCM『コンビネーションバニラ』篇が、3月12日よりオンエア開始。CM映像と併せて、インタビューとメイキング映像が公開された。

■本編未収録の貴重な映像を収めたメイキングも公開

新TVCMでは、「コンビネーションバニラの探求～バニラと食感の歴史～」と題した、歴史ドキュメンタリー番組にバニラアイス研究家の横山裕が登場。「人類は、バニラに“食感”を求めてきました」と語ると、神秘的な宇宙を背景に大倉忠義、安田章大、丸山隆平が現れ、バニラに「ウエハース」「コーン」「シリアル」と食感を求めてきた人類の歴史を振り返る。

そして横山が核心に迫ろうとした瞬間、横にいた現代人姿の村上信五が「バニラとモナカやろ？」と結論を先取り。バニラと食感の歴史をたどるストーリーを通じて、バニラアイスを単体で味わうだけでなく、異なる食感と組み合わせることでいっそうおいしく楽しめる「コンビネーションバニラ」の魅力を紹介。また、なめらかなバニラアイスとモナカの食感のコントラストによって生まれる、“バニラモナカジャンボ”のひと口目から最後まで変化に富んだおいしさを伝える。

撮影後のインタビューでは、3月が卒業シーズンということで“卒業したいこと”を聞くと、村上は「ファッションへの無頓着を卒業したいですね。」と過去のエピソード交え語り、“SUPER EIGHTの未来”について、丸山はグループとして20周年を超えたことにも触れ、「皆さんに素敵な25周年を“フォーユー”できれば…」とちゃめっ気たっぷりに抱負を語った。また、横山は2025年に骨折した際、映像で「猫のゴロゴロ」をずっと聴いていた仰天のエピソードを語るなど、内容盛りだくさんのインタビューにも注目だ。さらにメイキング映像では、イントネーションを練習する様子や苦戦する姿、CM出演9年目ならではの息ぴったりの声合わせ、そしてCM本編に収まりきらなかった大倉、丸山、安田の歴史を振り返る様々なシーンも収録されている。

■CMストーリー

「コンビネーションバニラの探求～バニラと食感の歴史～」と題した、歴史ドキュメンタリー番組風のオープニングが始まる。オブジェや文献が並ぶクラシックな書斎風のスタジオに、椅子に座ったバニラアイス研究家の横山が登場。バニラとスプーンを手に、「人類は、バニラに“食感”を求めてきました」と語りかける。そして神秘的な宇宙を背景に、「バニラに“食感”を求めてきた人類の歴史」の振り返りが始まる。

まず、バニラとウエハースを持った大倉が登場。続いて、バニラが乗ったコーンを持つ安田。最後に、バニラが乗ったシリアルを手にした丸山が、アンティーク調のイラストとともに現れる。再び横山のいるスタジオに戻り、「そしてっ！」と力強く核心に迫ろうとしたその瞬間、隣にいた現代人姿の村上が「バニラとモナカやろ？」と結論を先取り。横山は思わず「えーっ？」と驚きの表情を見せる。

その後、村上が“バニラモナカジャンボ”をひとかじり。パリッとふたつに割れる“バニラモナカジャンボ”の映像とともに、「バニラアイス食感派の皆さんへ」というSUPER EIGHTのメッセージが流れる。最後は、おなじみの「森永、バニラモナカジャンボ」のフレーズをSUPER EIGHTが声を揃えて言い上げ、メンバー全員が“バニラモナカジャンボ”にかぶりつき、「パリパリッがうま～！」と満足そうな表情を浮かべて締め括られる。

■CM現場レポート

それぞれの時代を感じさせる、歴史の研究家をイメージしたクラシックでレトロな衣装を着て、スタジオに登場したSUPER EIGHT。撮影前に全員で「バニラ」と「モナカ」のイントネーションを何度も確認する姿が印象的だった。しかし本番では、横山が「ウエハース、コーン、シリアル」とセリフを言いながらも、自分のイントネーションに違和感を覚え、思わず笑いながら「これ合ってる？ 合ってない？ 合ってないっすよね（笑）」とスタッフに確認するひと幕も。

続く、おなじみの「バニラモナカジャンボ」や「ひと口目からパリパリ」「バニラアイス食感派の皆さんへ」といったフレーズの録音では、CM出演9年目ということもあり、息の合った声合わせを披露。丸山はメイキングカメラを意識しながらも、完璧に声を揃えていた。そしてCM本編に収まりきらなかった大倉、丸山、安田の歴史を振り返る様々なシーンも収録されており、メイキングならではの内容となっている。

■SUPER EIGHT 撮影後インタビュー