永瀬廉、ユニバーサル ミュージック新CMで⿊川想⽮と兄弟役！「可愛いなと思いました」

King & Princeの永瀬廉と黒川想矢が初共演するユニバーサル ミュージックの新CM第1弾『兄弟の物語「衝突」篇』が、3月12日から全国で放映開始となった。なお、CMは第4弾まで続く。

■永瀬廉、黒川想矢が選んだ楽曲のプレイリスト公開

ユニバーサルミュージックは、3月12日より、「＃春うたベスト 50」キャンペーンを開始。このキャンペーンは、音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト『春うたベスト 50』他を公開し、日本中の人々に音楽の力で元気を届ける。

本キャンペーンの新CMでは、2025年の冬に引き続きKing & Princeの永瀬廉を起用し、黒川想矢とともに、兄弟の絆をテーマに熱い初共演を果たしている。楽曲はヨルシカの「春泥棒」「晴る」「花に亡霊」が使用されている。

ユニバーサル ミュージックの春にぴったりな曲を集めたプレイリストの他、永瀬廉、黒川想矢が選んだ楽曲のプレイリストも各種音楽配信サービスで公開された。

■永瀬廉、黒川想矢 インタビュー

＃春うたベスト 50 特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/spring-songs/2026/

■【画像】各種プレイリストジャケット写真