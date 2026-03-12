マクドナルド「夜マック」、妻夫木聡＆伊藤沙莉が兄妹役 前シリーズは「恋人になるような雰囲気だったのに…」
日本マクドナルドは、昨年から『夜のマックは、はしゃいでる。』をテーマに、俳優の妻夫木聡を起用したCMシリーズを展開してきた。今年は、俳優の伊藤沙莉も新たに起用した新TVCMシリーズを放映する。2人が兄妹となり、「マクドナルドのはしゃぎっぷり」について議論を交わす内容が17日から放映される。
【動画】マクドナルド「夜マック」妻夫木聡＆伊藤沙莉が兄妹役の新CM
夜を愛するドラキュラの“夜マック店長”と常連客という設定でユニークなかけあいを披露してきた2人。今作では兄妹役で登場。妻夫木が「倍ダブルチーズバーガー」の4枚のビーフパティに目を向けながら、「しかし発想が軽い。マックがはしゃいでしまっているんだよ…」と少し呆れた様子。そんな“兄”に伊藤が「でもお兄ちゃん、買ったんだよね？」と指摘する。「それはもう…はしゃいじゃってるよね」と続ける伊藤に対し、「そんなにはしゃいでいない」と返す妻夫木。倍になったパティを前に、ツンデレな姿を披露する。
なお2人は、「夜マック」のTVCMで2022年に初共演。夜を愛するドラキュラの“夜
マック店長”と常連客という設定だったが、今作で兄と妹を演じることに。妻夫木は「前のシリーズでは、なんだか恋人になるような雰囲気だったのに…急に兄妹になって（笑）」と、キャラクターの設定が大きく変更されたことに苦笑い。伊藤も「立場が変わりました（笑）」と盛り上がり、まるで本当の兄妹のような仲の良さで撮影に臨んでいた。
「夜マック」は、毎日夕方5時からのディナー時間帯限定。しっかり食事をとりたいというニーズがあるディナー時間帯でも満足できるボリューム感とおいしさを提供する。
「倍バーガー」は、レギュラーメニューのバーガー（サムライマックと一部の期間限定商品を除く）を対象に、プラス（140円／260円）することでパティが倍になるメニューとなる。デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なる。
販売開始から今年で8周年を迎え、累計販売数は2億食を突破。昨年は年間3000万食超えとなった（※2018年3月19日〜2026年2月28日までの期間の倍バーガーの注文数から算出）。
