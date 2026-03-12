VTuberグループ「にじさんじ」所属･ROF-MAO、自身初の映像ランキング1位
VTuberグループ「にじさんじ」のユニット・ROF-MAO（ロフマオ）の最新映像作品『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』が、3月12日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、Blu-ray Disc（以下BD）のみの発売ながら、音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位に初登場。「オリコン週間映像ランキング」で自身初の1位を獲得。初週売上は1.9万枚を記録し、「オリコン週間BDランキング」においても自身初の1位を獲得した。
【画像】かっこいい…ROF-MAOキービジュアル
ROF-MAOは、加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴の4人のVTuberからなるユニット。本作は、2025年7月20日にKアリーナ横浜で開催された、彼らにとって2度目となるワンマンライブの模様を収録。本編映像に加え、メンバーによるオーディオコメンタリーが副音声として収録されている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日）＞
