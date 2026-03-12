Ado「ビバリウム」急上昇ランキング1位 嵐「サクラ咲け」「Love so sweet」もTOP10入り【オリコンランキング】
Adoの自伝的小説「ビバリウム Adoと私」（2月26日発売）を元に作られた楽曲「ビバリウム」が、3月12日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率184.4%を記録し、1位を獲得した。
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
2月28日にAdoの公式YouTubeチャンネルで公開されたミュージックビデオでは、Adoとして初めての“実写MV”へ挑戦。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで紡がれた映像となっている。
そのほか同ランキングには、書簡型小説『二人称』（講談社／2月26日発売）を音楽で表現したアルバム『二人称』を4日にリリースしたヨルシカの楽曲と、同日に約5年ぶりの新曲「Five」をリリースした嵐の楽曲がそれぞれランクイン。
アルバム『二人称』の収録曲から2位に「プレイシック」、3位に「修羅」、5位に「火星人」、9位に「アポリア」の4曲がランクインした。
嵐は、新曲「Five」の作曲・編曲を手掛けたTomoki Ishizuka（石塚知生）氏が編曲した「サクラ咲け」が4位に、メンバー・松本潤が主演を務めたドラマ『花より男子2（リターンズ）』主題歌「Love so sweet」が8位にそれぞれランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日）＞
