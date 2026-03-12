乃木坂46池田瑛紗ら5人が出演！ 全8本の新CMが一挙公開
アイドルグループ・乃木坂46が、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット)」とのコラボ「乃木坂46×So-net第二弾」を12日より開始する。
【動画】メンバー5人が出演！全8本の新CMが一挙公開
今年「So-net」がサービス開始30周年を迎えたことを記念した企画で、ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」に込めた想いをもとに、乃木坂46の新CMやフォトカードをプレゼントするキャンペーンを行う。キャンペーンの起用メンバーは、遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜（崎＝たつさき）の5人。
「So-net」30周年を記念して制作した今回のCMでは、「So-net」公式キャラクター・感動モモの指揮のもと、乃木坂46メンバーがハッピーバースデーを合唱する。途中から早口になる歌詞を“涼しい顔で歌い上げる”メンバーにも注目だ。
全8本のCM撮影では、久しぶりの感動モモとの再会を喜ぶ遠藤・賀喜・井上と、初対面で感動モモのかわいさや全力ぶりに驚く池田・川崎。その様子はメイキングムービーに収められている。
撮影終了後には、2月17日に誕生日を迎えた井上に「So-net」よりバースデーケーキでサプライズも。ケーキには大喜びで、温かい雰囲気で撮影の幕を閉じた。
なお、各CMのナレーションは声優の大塚明夫が担当している。
また、キャンペーンサイトでは本キャンペーンの撮り下ろしビジュアルを公開中。キャンペーンサイトに掲載されていないビジュアルを含む全19種（フォトカードのシークレット5種を含む）が「So-net」公式SNSや各種WEB広告で配信されている。
【動画】メンバー5人が出演！全8本の新CMが一挙公開
今年「So-net」がサービス開始30周年を迎えたことを記念した企画で、ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」に込めた想いをもとに、乃木坂46の新CMやフォトカードをプレゼントするキャンペーンを行う。キャンペーンの起用メンバーは、遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜（崎＝たつさき）の5人。
全8本のCM撮影では、久しぶりの感動モモとの再会を喜ぶ遠藤・賀喜・井上と、初対面で感動モモのかわいさや全力ぶりに驚く池田・川崎。その様子はメイキングムービーに収められている。
撮影終了後には、2月17日に誕生日を迎えた井上に「So-net」よりバースデーケーキでサプライズも。ケーキには大喜びで、温かい雰囲気で撮影の幕を閉じた。
なお、各CMのナレーションは声優の大塚明夫が担当している。
また、キャンペーンサイトでは本キャンペーンの撮り下ろしビジュアルを公開中。キャンペーンサイトに掲載されていないビジュアルを含む全19種（フォトカードのシークレット5種を含む）が「So-net」公式SNSや各種WEB広告で配信されている。