乃木坂46遠藤さくら、5期生に感動した瞬間「4期生との絡みがラフになってきている」
アイドルグループ・乃木坂46が、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット)」とのコラボ「乃木坂46×So-net第二弾」を12日より開始する。
【動画】メンバー5人が出演！全8本の新CMが一挙公開
今年「So-net」がサービス開始30周年を迎えたことを記念した企画で、ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」に込めた想いをもとに、乃木坂46の新CMやフォトカードをプレゼントするキャンペーンを行う。キャンペーンの起用メンバーは、遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜（崎＝たつさき）の5人。「So-net」30周年を記念して、5人が出演する全8本の新CMが公開された。
【メンバーインタビュー】
――今回のCMのポイントを教えてください。
【賀喜】今回はぎゅっと感動の詰まった6秒のCMを撮影したのですが、その中で私たち5人のコロコロ変わる表情や、何よりかわいい感動モモにぜひ注目していただけたらなと思います。
――今回は感動モモもかなり“全力”でしたが、最近“全力で挑んだこと”はありますか？
【池田】2月にあったライブではやはりメンバー全員で一致団結して全力で臨みました。今日の撮影ではクラウチングスタートからスタートダッシュをきめるというシーンがあったのですが、それも全力で感動モモとダッシュしましたね（笑）
――本CMでは「So-net」の30周年を全員でお祝いしましたが、メンバー内のお誕生日で印象に残っていることはありますか？
【遠藤】乃木坂46メンバーのお誕生日はサプライズでケーキを用意しておいて、お仕事終わりにハッピーバースデーの音楽を流しながらみんなでお祝いするのが定番です。ライブとかぶるとファンの皆さんがバースデーソングを歌ってくれることも多いので、本当にどのお誕生日も印象的です。
――「合唱」篇では井上さん、川崎さん、池田さんのハーモニーが印象的ですが、乃木坂46のハーモニーって何でしょうか？
【井上】乃木坂46ってすごい不思議だなと思うのですが…メンバーが卒業して新しいメンバーが入ってきてっていう循環のあるグループだけどいつも同じような空気を持った子が入ってくるんです。それぞれその中で個性もありつつも、“乃木坂らしさ”みたいなものを持ってくるので、だからこそみんな一緒にいて楽しく、そして仲良くいられると思うことがたくさんあります。知らない間に自然なバランスがグループ内で乃木坂らしさとして積み上がっていると感じています。
――「So-net」は「感動」がブランドのテーマなのですが、4期生からみて、5期生メンバーに感動した瞬間のエピソードがあれば教えてください。
【遠藤】4期生と話すときによりフランクになってくれている姿に成長を感じて感動しました。最初入ってきた時は先輩に緊張しちゃって話しかけられない、写真も撮ってくださいっていえない、全然ちょっとした会話でもすぐ緊張しちゃうみたいな感じだったのですが、5期生とはもう一緒に過ごし始めて長くなってきたので4期生との絡みが割とラフな感じになってきている姿を見て素の表情をたくさん見られている気がしてその姿に成長を感じています。
――2月に、アルバム『My respect』が発売しましたが、5期生メンバーにとっては、初めてのアルバム参加だったと思います。その中で「感動」エピソードがあれば教えてください。
【川崎】今回は通常盤のアルバムに加えて、3期生〜5期生それぞれの期別ver.のアルバムを出させていただいています。その表紙にメンバーのセンター曲のモチーフが散りばめられているのですが、それを見た時に乃木坂46の歴史の一部になれていることが実感できてとても感動しました。
――この春、卒業や新生活を迎える皆さんへメッセージをお願いします。
【遠藤】何よりも自分のペースで進んでいくのが一番だと思っています。そして新生活をするにあたってインターネットがすごく大事だと思うので安心の「So-net」で楽しい新生活を迎えていただけたらうれしいなと思います。
