俳優の桐谷健太（46）が10日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）に出演。7年間も勘違いしていたことを明かした。

人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦した桐谷。2曲目に挑戦する前にバナナマンとサンドウィッチマンの4人に「聞きたいことがある」として「ちょっと前なんですけど、引っ越しする時に玄関に観葉植物を置きたいなと思って」と、手のひらサイズの多肉植物を購入した。

引っ越した家の玄関に置き「ちょうど日差しも入るし、水もたまに」と大事に育てた。そのおかげか「7年ぐらいたった時に…“凄いな”と思って。多肉植物ってめっちゃ強い。ずっと枯れずに育ってるから“凄いな”と思って」と7年間も枯れることなく元気に育っていた。

感心しつつ「久しぶりにこうやって（顔に近づけて）見たんですよ」と、まじまじと観察した。すると「それ…造花やったんです」と衝撃の事実が発覚したことを明かした。

まさかの事実にバナナマンとサンドウィッチマンの4人は「ウソでしょ?」「7年?」「怖いよ」とツッコミを入れ、スタジオは大爆笑に包まれた。