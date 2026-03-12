フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）が、6月中に同局を退社することが11日、分かった。

小澤アナは慶大卒で、15年4月に入社。「みんなのKEIBA」MCや「FNN Live News イット！」フィールド・エンタメキャスターなどを歴任。16年から23年までの約8年間、バラエティー番組「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）で進行を務め、人気を博した。22年11月に同番組内で結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産していた。

関係者によると、小澤アナは新しいことに挑戦したいという意向を示して退社を決断し、今後は事務所に所属せず、オファーがあればアナウンス業も並行して行っていく方針だという。

勝野アナは慶大から22年4月に入社。情報番組で主にスポーツキャスターを務め、野球、ボクシング中継などの実況も担当した。関係者によると、今年1月に京都在住の20代一般女性と結婚しており、生活の拠点を京都に移すことが退社理由だという。以後は京都でフリーランスとして活動を続ける意向という。

今後、2人が番組内などで視聴者に退社を報告するか注目される。