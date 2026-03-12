◆米大リーグオープン戦 マーリンズ―アストロズ（１１日・米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンシボレースタジアム）

西武からアストロズ入りした今井達也投手（２７）が１１日（日本時間１２日）、キャンプ敵地で行われたマーリンズとのオープン戦で３度目の先発。渡米後最速の９８・５マイル（約１５８・４キロ）の速球にスライダー、スプリットを交え、打者９人を４三振含むパーフェクトに仕留めた。これでオープン戦３試合６イニング無失点と１点も許していない。

１回いきなり先頭打者エドワーズに左翼への痛烈なライナーを許したが、モレルを９７・９マイル（約１５７・５キロ）の外角高め直球で空振り三振、続くコーナインには初球で渡米後最速の９８・５マイルを投げ込み最後はスライダーで２者連続空振り三振。

２回はエルナンデスをスライダーで三ゴロ、ポーリーを直球で二ゴロ、ノービーには外角低めの直球で見逃し三振。

３回も快投は続き、先頭ルイーズに７球粘られるも最後はスライダーで中直、ナバレトを直球で見逃し三振、９番バスティダスにスライダーをとらえらるも、打球は左翼フェンス手前で失速。左飛に打ち取った。

３５球投げストライク２４球とコントロールも安定、マーリンズ打線を寄せ付けずに４回から２番手にバトンを渡した。